20 feb 2020

No le gusta hablar de su vida privada, pero ha hecho una ligera excepción para revelar cómo le sentó que, hace un par de semanas, una revista publicara las fotos con las que se confirmaba que había superado su ruptura con Mario Casas y que estaba poniendo los cimientos de un nuevo romance.

Efectivamente, hablamos de Blanca Suárez. Y de Javier, Rey, por supuesto. La pareja de actores lo es también sentimental. Ella no se ha resistido a admitirlo e, incluso, se ha tomado con humor su reacción cuando las imágenes llegaron a los quioscos de la mano de 'Diez Minutos'. Porque sabemos que le gusta preservar, hasta el extremo, todo lo que pasa en su esfera íntima.

Ha sido en el espacio de Telemadrid 'Buenos Días Madrid' donde la periodista Amalia Enríquez le preguntaba por el asunto intentando disfrazarlo para que accediera a dar una respuesta de la que sacar conclusiones. "Desayunar un día con una portada en la que se descubre eso que tu quieres mantener al margen… ¿Se te corta el desayuno?", decía Amalia.

"Un poco, sí, pero realmente he aprendido a que no me corte la vida. Fíjate, si no te enteras, pues no te enteras, pero si es de esos días en que sabes perfectamente dónde están, quiénes son y a cuántos metros están… pues se te corta el día", era la contestación elegante de Blanca.

Suárez y Rey (que consiguió convertirse en uno de los chicos de moda de la escena nacional gracias a su participación en 'Fariña') se conocieron hace unos años, en 2016, durante el rodaje de 'Lo que escondían sus ojos'. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, cuando ambos se han encontrado con el corazón libre, cuando han decidido darse una oportunidad juntos.

Blanca, como decíamos, terminaba con Casas a finales del pasado verano. Él, por su parte, estuvo unos 15 años con Iris Díaz, con quien tiene un hijo. Rompieron hace aproximadamente un año, cuando el niño acababa de nacer.