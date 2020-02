21 feb 2020

"Estoy cansada de no capitalizar mi cuerpo y, francamente, es agotador escuchar constantemente que debo odiarlo. También me he cansado de trabajar de una manera que no complace a mi alma. Este tipo de trabajo me va a permitir satisfacer a otras personas. Me gusta, porque no me hace sentir violada". Así confesaba Mikaela Spielberg que ha tomado la decisión de ser actriz porno. Lo hacía con unas declaraciones en 'The Sun' que destapaban a una de las desconocidas hijas del cineasta.

Y que ha llevado a preguntarnos a qué se dedican todos los hijos de uno de los hombres más poderosos de Hollywood desde hace décadas. Pero, sobre todo, porque ninguno de ellos ha querido aprovecharse de su padre, de su apellido o de su trabajo, para usarlo como trampolín hacia una vida más fácil.

En total, Steven tiene siete hijos: tres biológicos junto a su mujer Kate Capshaw (lo es desde 1991), dos que aportaron al matrimonio de relaciones anteriores (uno cada uno) y dos más adoptados. Y poco o nada se sabe de ellos, porque han tomado la decisión de vivir a la sombra de esos focos que alumbran a sus padres cada vez que pisan una alfombra roja.

Ya sabemos que Mikaela ha tomado la determinación de llenar su alma con las grabaciones de cine para adultos, pero, ¿y el resto de sus hermanos? Hacemos un breve recorrido por la carrera de cada uno de ellos.