24 feb 2020

Muchas veces se malinterpretan las palabras. Es justo lo que le ha pasado a Antonio Banderas, que el pasado viernes presentaba en Barcelona su espectáculo musical 'A chorus line' y realizaba una afirmación ante la que se ha visto obligado a emitir unas breves líneas explicativas.

El malagueño hablaba de ese teatro que ha levantado en su ciudad natal y en el que ha invertido, además del esfuerzo lógico, el dinero necesario para que el proyecto prosperara. "En Málaga encontré la forma más perfecta y romántica de arruinarme", manifestaba haciendo un juego de palabras que daban pie a una polémica.

Sí, los titulares de los medios apuntaban a los apuros económicos por los que estaría pasando Banderas que ayer mismo matizaba la declaración con unas breves líneas publicadas en sus redes sociales, desmintiendo que su situación económica sea preocupante.

"Cuando he dicho 'adquirir un teatro ha sido una manera romántica de arruinarme' estaba expresando con humor los esfuerzos que he llevado a cabo para levantar el proyecto del teatro de Málaga, pero, afortunadamente, no se ajusta a mi realidad financiera", comienza el actor.

"En cuanto a mi estado de salud diré que no sé cómo se ve por fuera, he de decir que tampoco me desvela ese asunto, pero por dentro me encuentro como un toro, más fuerte que nunca y con muchísimas ganas de hacer cosas. Un abrazo a todos los que muestran su preocupación por mí", añade, dejando claro también que se encuentra en plena forma para seguir dando rienda suelta a su romanticismo laboral.