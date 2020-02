26 feb 2020

El coronavirus ha demostrado que no entiende de fronteras. Tampoco hace distinción con a quién hace modificar sus planes. El último en sufrir los estragos de esta enfermedad que tiene en alerta a la Organización Mundial de la Salud ha sido Tom Cruise. No, el actor no está infectado, pero ha visto cómo su agenda laboral se veía modificada.

La séptima entrega de 'Misión Imposible' tenía previsto comenzar su rodaje en Venecia estos días y trabajar allí durante tres semanas. Sin embargo, ante las recomendaciones de las autoridades por la alerta sanitaria, Paramount Pictures, responsable del proyecto, ha cancelado la grabación. Un contratiempo que también podría provocar el retraso del estreno de una película que tenía previsto llegar al cine el 23 de julio de 2021.

Además de las recomendaciones, Italia, país europeo que hasta el momento ha registrado más casos de coronavirus, tiene restringidas las entradas y salidas del país, así como el movimiento de ciudadanos dentro del territorio nacional. Un obstáculo añadido para poder realizar el trabajo de una superproducción de estas características en condiciones óptimas.

Paramount ha emitido un comunicado en el que explica la situación que ha llevado a cancelar, sin fecha prevista de retomar los planes, este rodaje. "Debido a una gran precaución por la seguridad y el bienestar del elenco y del equipo, así como por los esfuerzos del gobierno veneciano para detener las agrupaciones en público por la amenaza del coronavirus, hemos cambiado el plan de producción de tres semanas de rodaje previsto en Venecia, la primera etapa de una producción extensa con la que contamos para 'Misión Imposible 7'", comienza el comunicado.

"Durante este paréntesis queremos tener en cuenta las preocupaciones del equipo y les estamos permitiendo regresar a casa hasta que comience la producción. Continuaremos supervisando la situación y trabajando junto a los empleados del gobierno y del ámbito de la salud a medida que evoluciona", concluyen esas líneas aclaratorias.