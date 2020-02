29 feb 2020 sara corral

Toñi Moreno es sin duda una de las presentadoras más aclamadas de la actualidad. La periodista, sorprendió a todos este verano tras desvelar que, tras varios intentos que le habían hecho caer casi en la desesperación, conseguía por fin uno de los sueños de su vida, ser madre. Ahora, que la presentadora disfruta de la vida junto a su pequeña, vuelve a los platós de televisión. Y así lo ha anunciado.

Toñi, que conseguía grandes cifras de audiencia presentando 'Mujeres Hombres y Viceversa', le cedió el puesto a su amiga y compañera, Nagore Robles, con quien comparte una estrecha amistad. "Hoy a venido ha vernos la tita Nagore y estamos emocionadas. Es maravilloso saber que cuentas en tu vida con alguien que te cuenta las verdades , que te quiere con tus defectos y que es pura verdad. Te quiero amiga", le dedicaba hace un par de semanas.

Ahora, Toñi tiene que volver a la rutina y separarse un poquito más de su pequeña hija, Lola, a quien tanto tiempo lleva esperando y a la que le decía: "Gracias por elegirme mi amor como tú mamá ... Aún hoy , me queda grande esa palabra ... pero espero aprender a tu lado".

"Me has enseñado que el amor es lo único, que la felicidad está en despertarme cada mañana y verte en mi cama desparramada (no sé si hago bien, pero me encanta que durmamos juntas ) ... y que el tiempo ahora no es oro, es vida", le escribía emocionada a su hija.

Mucho ánimo Toñi, estamos deseando verte otra vez dándolo todo.