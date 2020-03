2 mar 2020

Hubiera sido mejor empezar esté artículo hablando del trabajo o de los gustos de Georgina Chapman. Pero los hechos que la rodeaban, la arrollaron y ensombrencieron su trabajo. Georgina Chapman (43 años) es una diseñadora británica y actriz que se casó de Harvey Weinstein en 2007. Dos hijos: India, de 9 años, y Dashiell, de 6, nacieron de la “feliz unión”. Porque Chapman, como declaró con tristeza después del escándalo, pensaba que tenía una vida perfecta: “Eso es lo que hace que sea tan doloroso: tuve lo que pensaba que era un matrimonio muy feliz. Me encantaba mi vida”.

Pero esa vida saltó por los aires. No era que hubiera descubierto una infidelidad vulgaris, de esas que escuecen lo suyo, si no que fue consciente que había estado casada con “el monstruo” al que se enfrentaba el #metoo. “Mi corazón está roto por todas las mujeres que han sufrido un tremendo dolor debido a estas acciones imperdonables”, declaró.

Inmediatamente solicitó el divorcio y Weinstein le concedió la custodia de sus hijos y le pagó 20 millones de dólares. Chapman se mudó con sus hijos a la casa del actor David Oyelowo y su mujer, que era un amigo suyo de toda la vida e intentó mantener un perfil bajo. Pero los focos corrían más.

Chapman con Weinstein 2015 pinit

¿Podía no saber con quién estaba casada?

Esta es la pregunta que más se ha tenido que oír la diseñadora. Y la respuesta solo ella la sabe. Sin embargo, lo que está probado es que Weinstein no escatimó esfuerzos para ocultarle sus tropelías. Según la investigación de dos periodistas de The New York Times que obtuvieron el Pullitzer por su reportaje, los asistentes del productor recibían un manual, al que llamaban “La Biblia”, en el que se les proporcionaba instrucciones de cómo tenían que actuar si él no estaba y su mujer intentaba localizarlo.

Pero las tretras del productor de poco le sirvieron cuando le cayó el alud de demandas, que han afectado de lleno tanto a su mujer como a sus hijos. Y esta es la principal preocupación de Chapman, que en una entrevista declaró: “Tengo momentos en que solo lloro por mis hijos. ¿Cómo serán sus vidas? ¿Qué les va a decir la gente? Quieren a su padre. Me resulta difícil soportarlo por ellos”.

El batacazo de su empresa

La marca Marchesa, de la que Chapman es directora creativa y copropietaria, diseña vestidos tipo princesa, con los que infinidad de actrices habían deambulado por la alfombra roja. Tras las acusaciones, cualquier “princesa” veía como harapos los diseños de la mujer del ogro de Hollywood. Pero no quedó ahí la cosa, en el bombardeo de acusaciones contra el magnate, algunas apuntaba directamente a Marchesa. Felicity Huffman, Renée Zellwegger, Kerry Washington y Jessica Chastain declararon que Weinstein las había obligado a lucir vestidos de la empresa su mujer en diferentes galas.

La firma pasó horas bajas, por decirlo suavemente, y en 2018 tuvo que cancelar su desfile en la Semana de la Moda de Nueva York. En su defensa salió Anne Wintour, la gurú del estilo, que como jefa de edición de Vogue, declaró en la revista: “Creo que una persona no debe hacerse responsable de las acciones de su pareja”.

Las amigas más fieles

Además de Wintour, otras celebridades han defendido a la británica. Una de sus incondicionales es la actriz Alyssa Milano, famosa por su papel de Phoebe Halliwell en 'Embrujadas', que declaró: “Está muy triste. Esto no es fácil para ella, pero no solo pienso que saldrá de esta, sino que se lo merece. Es una buena mujer”. El comentario la enemistó con su ex compañera de rodaje, Rose McGowan, que fue una de las primeras en denunciar públicamente a Weinstein y que en redes sociales le respondió: “Me das ganas de vomitar. Acabas de recordarle a mi cuerpo el asalto. Bien hecho, persona falsa”.

Alyssa Milano siempre ha apoyado a Georgina Chapman pinit

Otras famosas, Scarlett Johansson, Priyanka Chopra Jonas, Constance Wu e, incluso, la española Mar Flores han lucido sus diseños para mostrar su apoyo. Y otra de las íntimas es Helena Christensen, que además de brindarle su amistad parece que le ha hecho de cupido.

Una nueva pareja: Adrien Brody

Andrien Brody mantenía amistad con el matrimonio Weinstein, pues había protagonizado dos películas que este produjo. Por lo que ambos ya se conocían, pero retomaron el contacto gracias a Helena Christensen. La modelo les invitó –algunos dicen que con vocación de Celestina– al lanzamiento de su línea de trajes de baño en Puerto Rico en abril de 2019. Y ahí surgió el amor, que mantuvieron en secreto, porque con el juicio de Weinstein a las puertas, no estaba el horno para bollos.

Helena Christiensen hizo que Chapman y Brody se reencontraran pinit

La diseñadora no se presentó al juicio en el que ex marido, que fue declarado culpable de delito sexual en primer grado y violación en tercero. Pero unos pocos días después, una fuente cercana a Chapman anunció el romance que supone un inesperado giro en su vida. Una noticia así no le ha permitido alejarse del foco mediático, que es lo que asegura desear, y tampoco, por desgracia, ha posibilitado que se hable de ella por méritos propios. Pero al menos es una buena noticia.