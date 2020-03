5 mar 2020

Ella es una de las actrices más internacionales de nuestro país. Él, un símbolo de la historia de la televisión en España. Nadie pone en duda que las carreras de Penélope Cruz y Jesús Vázquez son claros ejemplos de que, con esfuerzo, uno puede llegar a la cima y quedarse en ella disfrutando de su profesión. Y hubo una vez que, incluso, compartieron proyecto laboral.

Ha sido él quien lo ha recordado en el plató de 'Sálvame', donde acudía con motivo de todos los actos que Telecinco está realizando estos días para celebrar sus 30 años de vida. Fue en 'La quinta marcha'. Por entonces, ella ya tenía claro que lo suyo, más que la tele, era la gran pantalla.

"La tele para ella fue un trampolín. Me dijo que estaba con Cristina Rota, que era la mánager que lanzaba a todos en aquella época. Un día, me dijo: 'Vente conmigo. Vámonos de aquí, que yo quiero ser actriz. ¿Tú no quieres ser actor? Pues vámonos con Cristina Rota'", fue la propuesta que le lanzó.

Obviamente, el gallego siguió en el mundo del entretenimiento ligado a Telecinco, una cadena que podemos considerar su casa. Ella, hoy, es una estrella en Hollywood, que pasea por la alfombra roja de los Premios Oscar. Así que, 30 años después, ambos han cumplido sus objetivos. Con creces.