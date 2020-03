8 mar 2020 Carlos González

Compartir en google plus

Adiós a once años de trabajo y cientos de millones ganados. Sofía Vergara se ha quedado sin 'Modern Family', serie que la lanzó a la fama y la convirtió en la actriz mejor pagada de la televisión durante años. Solo en 2019, la colombiana ingresó más de 40 millones de euros, según 'Forbes', y en 2013 declaró: "No me avergüenza decir que amo ganar dinero". Así que son fáciles de entender sus lágrimas en la grabación del último capítulo de la serie a finales de febrero, tal y como se pudo ver en su Instagram.

Pero que nadie se preocupe, porque no va a quedarse en paro. Ya ha anunciado que se incorpora como jurado de 'Got Talent' en Estados Unidos. Será la primera latina en desempeñar este papel y tendrá a Heidi Klum como una de sus compañeras. Posee además múltiples negocios, como una línea de vaqueros, otra de perfumes y hasta una de muebles.

Más complicada ha sido su vida sentimental. Con solo 18 años, y mientras estudiaba odontología y trabajaba como modelo, se casó con Joe González, su novio del instituto. A los 20 tuvo un hijo con él y un año después se divorciaron.

Tras instalarse en Miami, mantuvo una relación con Enrique Iglesias y luego, con un tipo mucho más oscuro: Chris Paciello, propietario de varios locales nocturnos y al que vincularon con la mafia. Acabó en la cárcel por participar en un robo en el que una mujer fue asesinada. Según el 'New York Post', la actriz ofreció su casa para pagar la fianza. Una fuente anónima declaró a este mismo medio: "Parecían estar muy enamorados".

En 2009 la fotografiaron cogida del brazo del narcotraficante Andrés López López, alias Florecita, quien aprovechó los años que pasó entre rejas para escribir y dos de sus obras acabaron convertidas en series. Ella desmintió el romance pero él la describió como: "una mujer maravillosa a la que amo sinceramente".

Un año después, empezó con Nick Loeb, miembro de una acaudalada familia. En la Nochevieja de 2012, él protagonizó una sonora bronca. La pareja estaba en uno de los clubs Paciello, que ya había salido de prisión, y las cosas se liaron, según una de las versiones por los celos de Loeb. Vergara acabó en el suelo, con el vestido roto y el pecho al aire.

Pero lo peor aún estaba por llegar. Tras romper en 2014, la actriz y Loeb iniciaron una enrevesada batalla judicial por los dos embriones que congelaron cuando aún estaban juntos por si algún día querían ser padres. Ella pretende destruirlos y él implantarlos en el útero de otra mujer para traer al mundo a esos hijos. La Justicia aún no se ha decidido.

Su periplo sentimental termina, de momento, junto al actor Joe Manganiello, al que conoció mientras aún estaba con Loeb. Seis meses después, él le pidió matrimonio y se casaron en noviembre de 2015. El día que terminó el rodaje de 'Modern Family', Manganiello y su hijo Manolo acompañaron a la actriz. Ella subió una foto a Instagram y escribió: "Gracias a mi familia real por estar hoy conmigo".