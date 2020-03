12 mar 2020 sara corral

La entrada de Rocío Flores como concursante de 'Supervivientes 2020', está siendo todo un éxito. Y es que desde que la joven apareciera por primera vez en un plató de televisión para defender a su padre en 'GH VIP 7', han sido muchos los que han visto es Rocío una nueva gran estrella de la televisión.

Más allá de la dura superviviencia que caracteriza al 'reality' en el que la joven está concursando, lo que más le está costando es la convivencia con sus compañeros, y tras los últimos enfrentamientos, su padre ha hablado.

"Estoy hasta los huevos de que me llaméis 'pez gordo', dejadme en paz. Haced cada uno vuestro concurso y dejad de rajar de los demás", decía la joven tras un duro enfrentamiento con la que fuera su amiga dentro de la isla, Fani. Tras esta discursión con la exconcursante de 'La isla de las tentanciones', Rocío se sorprendió al no recibir ningún tipo de apoyo por parte de la mujer de su abuelo, Ana María Aldón, y hoy su padre ha hablado.

"La criticona de la isla es Fani y no tiene la capacidad ni el valor suficiente de enfrentarse a Rocío y decirle las cositas a la cara", comenzaba diciendo Antonio David Flores, a lo que añadía sobre Ana María Aldón: "No voy a esperar nada de ella".

"Me podrá molestar más como padre que soy de Rocío o no, pero me parece respetable", decía el colaborador de 'Sálvame' sobre Ana María, aunque sentenciaba: "El día que Ana María se enfrente a cualquiera la primera que la defenderá será Rocío".

Parece que el mayor apoyo que Rocío parecía poder tener en la isla, se va a quedar solo en una fantasía. ¿Que pensará Ortega Cano, marido de Ana María, y abuelo de Rocío, de esta situación?