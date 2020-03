16 mar 2020

Que vuelva David Simon ('The Wire', 'Tremé') ya es suficiente noticia. Que haya adaptado para la televisión 'La conjura contra América' en seis episodios también lo es. En la novela de Philip Roth del mismo título (que muchos recordaron, exagerando la comparación, con el triunfo de Trump) Roosevelt ha perdido las elecciones presidenciales frente Charles Lindbergh, que además de legendario aviador era xenófobo, filonazi, populista, antisemita y un poblador del universo (resulta sorprendente el número de mujeres e hijos que tenía por el mundo).

En la historia, Philip y su familia residen en Nueva York y cada vez tienen más difícil vivir en un entorno hostil para los judíos. Winona Ryder y John Turturro son algunos de los actores en el reparto de una de las series más esperadas. En HBO, el próximo martes 17.

Señora que critica películas

Pauline Kael en una imagen de archivo.

No es normal que haya películas sobre críticos de cine. Pero Pauline Kael lo merecía. Además, con su mordacidad e ingenio, era más escritora que crítica. TNT ha estrenado 'Pauline Kael: el arte de la crítica', documental de Rob Garver sobre quien fuera crítica de cine de 'The New Yorker' desde 1967 hasta 1991. A Kael no le gustó 'El resplandor' (a Stephen King, tampoco).

Leídas por Sarah Jessica Parker, son las palabras de Kael las que hilan el documental. Garver tuvo ayuda de Gina James, hija de Kael, aunque al principio fue reacia ya que su madre se había metido en algunos líos por ser una librepensadora (quitó méritos a Orson Welles en el guión de 'Ciudadano Kane' y se los dio a Mankiewicz; según Bogdanovich, fue "un intento de masacrar a Welles"). Tampoco era fácil ser mujer en un mundo de hombres, como tantos otros. "Es muy difícil para los hombres aceptar la idea de que las mujeres pueden dar argumentos razonables". Para muchos, leer sus reseñas era tan bueno como ver las películas.

Vuelve Sedaris

David Sedaris.

Una situación humorística es fácil de contar. Hacer humorística cualquier historia es otra cosa. Eso quien mejor lo hace es el estadounidense David Sedaris (1956), que ha sacado nuevo libro. En España hemos tenido que esperar pero Blackie Books ya ha editado 'Calypso', con traducción de Jorge de Cascante.

Aunque Sedaris se vaya a la costa de Carolina no puede desconectar de sí mismo, de los suyos y de su hogar familiar en Raleigh (por culpa de Sedaris llevamos mucho tiempo pensando que es el peor lugar de la tierra). En su caso, parece difícil hacer un libro mejor que los anteriores, pero con la colección de relatos que es 'Calypso' Sedaris se supera.

Con chistes escatológicos, con pulseras que cuentan pasos, con el suicidio de su hermana, con Donald Trump... Un pasado mirado con ternura, melancolía y todo el humor del que un humano con talento es capaz. Sus historias familiares son como una teleserie muy bien contada. Siempre es un acontecimiento el nuevo libro de David Sedaris.

Ser Simone de Beauvoir

Portada del libro de Kate Kirkpatrick sobre Simone de Beauvoir.

Simone de Beauvoir (1908-1986) ha sobrevivido a Jean-Paul Sartre por su importancia y su influencia. Filósofa y novelista, 'El segundo sexo' transformó la forma de pensar sobre el sexo y el género. Claro que cuando murió la prensa la recordó como "una mujer que siguió a Sartre hasta en la muerte, pues aun en su fallecimiento ocupó obedientemente el lugar que le correspondía: el segundo".

Lo increíble es que escribieran basura sobre ella en 'Le Monde', 'The Times', 'The New York Times'... Ahora se llevarán las manos a la cabeza. La relación con Sartre tuvo para ella el coste de que su pensamiento fuera infravalorado. Que fuera considerado poco original al lado de las ideas de Sartre.

Ahora eso resulta ridículo. Kate Kirkpatrick ha escrito una biografía ('Convertirse en Beauvoir', Paidós) tirando de diarios y cartas inéditos, mostrando nuevos detalles personales sobre su vida y su figura. La imagen y las mentiras de quien desde un pensamiento original explicó la raíz de la desigualdad entre hombres y mujeres. Un libro para conocer a la autora de la famosa sentencia "No se nace mujer, se llega a serlo".