16 mar 2020

La conocíamos, pero lo justo y necesario. Las apariciones de Ana María Aldón, mujer de José Ortega Cano (al que no le han gustado ciertos comportamientos de su mujer en Honduras), habían sido contadas hasta el momento. 'Supervivientes 2020' nos está dando la posibilidad de conocer mejor el lado humano de la diseñadora (sus creaciones, ya las hemos visto). Aunque parece que incluso su marido está viendo a una Ana María muy diferente a la que tiene en casa.

Lo ha reconocido ella misma, que está viviendo una especie de segunda juventud gracias a su aventura en Honduras. Aldón está con fuerzas, a pesar de que está en la cuerda floja de le expulsión. Así se lo hizo saber al presentador de 'Conexión Honduras', Jordi González: "Estoy más feliz, así es".

Aquí me siento como si tuviera diez años menos"

"Doy las gracias a mi marido y a los que están sufriendo mi ausencia permitiéndome vivir esto", se acordaba del diestro al que, por cierto, tiene pensado hacerle una petición cuando regrese de esta experiencia: "Le voy a pedir que se case conmigo otra vez". Aldón de se emocionaba al recordar "lo grande que es la familia" y la rutina que tiene con Ortega Cano: "Preparamos la cena, cenamos y estoy deseando acostar al niño y al padre. Y yo me bajo a trabajar. Y yo necesito más calor... y él también".

Ana María revelaba el pasado jueves que 'Supervivientes 2020' le está dando una vitalidad que ya no tenía. "Yo me siento abuela, pero aquí, en 'Supervivientes', he perdido los papeles, aquí no sé que habéis hecho conmigo y qué me habéis dado en el agua pero habéis desatado en mi la locura. Aquí me siento como si tuviera 30 o 32, diez, años menos, ¡por lo menos!", le contaba a Jorge Javier Vázquez.