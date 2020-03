16 mar 2020

Guionistas de ‘Cuéntame cómo pasó’, (diálogo real entre Merche y Antonio):

Merche (Ana Duato). A mí es que esto de las cuentas secretas y tanto lío, de verdad, que me olía muy mal. ¿Pero por qué no tienen el dinero en una cuenta normal, como todo el mundo?

Antonio (Imanol Arias). Eso pienso yo, Merche, pero al parecer la gente rica funciona así.

M. Sí, pues menuda forma de funcionar.

A. Claro. Meten el dinero en las cuentas para que no se entere Hacienda.

M. ¿Que todo esto lo hacen para que no se entere Hacienda?

A. Claro, mujer. Esto y lo de las facturas falsas.

M. ¿Qué facturas?

A. Meten el dinero en cuentas opacas con unas facturas que son falsas…

M. ¡A ver, a ver, a ver!…. Que cada vez entiendo menos.

A. Vamos a ver, Merche: hay unas cuentas que son opacas, que no conoce nadie. Y hay un dinero como facturas, pero son falsas. Dicen que compran, pero no compran nada. Merche, ¿entiendes? Para que Hacienda no se entere.

M. ¡Pero eso es un lío muy gordo!

A. ¿Cómo que un lío muy gordo? Eso es ilegal, Merche, Y un lío gordísimo. Y lo peor de todo es que se descubra.

Fiscalía: Petición de 32 años de cárcel para Ana Duato y de 27 para Imanol Arias por delitos fiscales. Conclusión: la realidad supera toda ficción, por bien escrita que esté.

La vuelta del 'tomate'

Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde en 'Sálvame'.

"'Aquí hay tomate' no era más que un programa de televisión". Con ese dardo se despedía Jorge Javier Vázquez de la audiencia en 2008. Y el pasado lunes, de manera sorpresiva, el formato regresó a Telecinco en plena fiesta del 30 aniversario de Telecinco para descubrirnos que, aunque todos hemos envejecido un poco, 'El tomate' sigue en plena forma. 'Sálvame Banana' cambió de color y el plató recuperó la mesa, el grafismo, los cebos –bueno, ’Sálvame’ mantiene la escuela de los ‘cebos tomateros’– y, cómo no, a su copresentadora, Carmen Alcayde. Incluso recuperó a sus tres reporteros: Miquel Serra, Alfonso Ferrandis y Mar Torres. La idea de apostar por este ‘tomate’ frente a la ‘banana’ tiene su lógica: la marca está posicionada, mantiene contenidos de ’Sálvame’ pero los ‘recicla’ con otra presentación, otro tratamiento, al tiempo que permite a la cadena dar la sensación de que está ofreciendo al espectador otro programa, cuando es más de lo mismo, con otro aderezo. La misma redacción puede hacerse cargo del proyecto: es su especialidad.

En redes sociales la acogida fue buena. De hecho, muy buena: la nostalgia vende, además de obrar el milagro de transformar nuestros recuerdos. ‘El tomate’ tuvo sus momentos gloriosos, pero al final se dejó contaminar por un tono demasiado agresivo que fue alterando su humor, agriándolo poco a poco. Sus creadores han aprendido la lección: la acidez necesita un punto exacto.

Cuarentena

El cartel de Netflix de 'Pandemia'.

Día a día, los datos sobre el coronavirus evolucionan. Y no favorablemente, para nuestra desgracia. Mientras en las bolsas se hunden las empresas relacionadas con el turismo, otros negocios que van a hacer su agosto por la pandemia: las plataformas de ’streaming’ serán el entretenimiento masivo de quienes se vean obligados a hacer cuarentena. Además, la suspensión de las clases en colegios, institutos y universidades en distintas comunidades ayudarán al consumo masivo de ocio digital. Por un lado, estas dos semanas con niños y jóvenes en casa, las cadenas deberían atreverse a realizar ajustes de programación porque el consumo va a cambiar de manera significativa.

Las plataformas, por su parte, tienen sus estrenos programados pero cuentan con un catálogo variado para que los espectadores puedan elegir más allá de las novedades. Que la película ‘Contagio’ (Steven Soderbergh, 2011) sea una de las más solicitadas dice mucho de la neurosis que vivimos. Pero no es la única: Netflix cuenta con la serie surcoreana ’Virus’, centrada en un brote de H5N1 que mata a los infectados en menos de 48 horas. En la misma plataforma tienen ‘Pandemia’, una docuserie de seis capítulos que hace un repaso a las epidemias que han asolado al mundo, incluida la tristemente famosa ‘gripe española’ (que no lo era). La ficción ha jugado a crear virus, desde los que resucitan a los muertos (‘The walking dead’), a los que caen del cielo (‘The rain’), a los que se contagian por la vista (‘Bird Box’)… Hay donde elegir. Aunque a lo mejor prefieren apuntarse a una comedia romántica, para variar.