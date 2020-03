23 mar 2020 sara corral

Sofía Suescun y Gloria Camila Ortega se han declarado abiertamente enemigas. Ambas, que han comenzado esta guerra por Kiko Jiménez, exnovio de Gloria y actual novio de Sofía, tienen que trabajar juntas en el plató de 'Supervivientes 2020'. Pero, gala tras gala, la tensión es mucho más fuerte, y anoche explotó. Te lo contamos.

Ayer, Sofía y Maite acudían al plató como colaboradora y defensora, oportunidad que no perdieron para atacar a Gloria Camila, que se encontraba defendiendo a su madrasta. Jordi González le preguntaba a Gloria acerca de la opinión de su padre, Ortega Cano, del concurso que estaba haciendo Ana María Aldón. No le dio tiempo a comenzar la frase, cuando Sofía y Maite iniciaron una guerrra de 'zascas' contra la hija de Rocío Jurado. "Eres una maleducada", le contestaba Gloria tratando de hablar.

Aunque fue un momento bastante tenso en el que Jordi casi expulsa a algunos de los presentes, lo peor estuvo por llegar después, cuando por defender a Antonio David Flores, Sofía y Gloria entraron en una guerra muy dura de acusaciones.

"Es alucinante cómo aprovechas siempre para tirar mierda a la madre de tu hija. Eres un sinvergüenza", le decía Sofía a Antonio David, a lo que Gloria le defendía: "Aquí la única sinvergüenza que hay eres tú".

"Habla de padres y habla la menos indicada. No tiene relación con su padre y habla de la relación de Rocío con su madre, ¡anda!", replicaba Gloria muy enfadada, a lo que Sofía contestaba: "A mí no me insultes, la del padre 'alcohólicos anónimos".

Fue entonces cuando el resto de colaboradores se callaron en un silencio incómodo, mientras Gloría sentenció la conversación diciendo: "¿Qué dices de mi padre? ¿Lo dices tú? No deberías usar la palabra 'padre' y 'alcohólico' en la misma frase".