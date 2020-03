25 mar 2020

"Me viene a la cabeza que puedo con esto. No lo llevo mal. Tengo a mucha gente pendiente y estoy encontrando amigos que no sabía que se ocupaban tanto. Estoy muy acompañada. Lo que llevo peor es no poder estar con mi familia y no poder ayudar a Alba", declaraba Mila Ximénez en una videollamada en 'Sálvame'. Ese es el modo de operar que está teniendo el programa para ir dando paso a algunos de esos colaboradores que, por diferentes circunstancias, deben permanecer en aislamiento.

Mila aprovechaba la conexión para leer una emotiva carta que ha dedicado al personal sanitario de este país, que están luchando, con medios más bien escasos, contra el coronavirus, tratando que el número de contagiados crezca lo menos posible cada día. "Son las ocho de la tarde cuando empecé a escribir esta carta cuando he empezado a escribir esta carta para los que estáis sufriendo las dentelladas de este virus", comenzaba la sevillana.

"A esta hora todos salimos a aplaudir a los que siguen trabajando para que nuestro encierro sea más llevadero. Pero sobre todo a los sanitarios que os cuidan, que se ocupan de vosotros y os hacen menos dolorosa vuestra soledad. Porque de eso se trata: que sigan así y no caigan en el desánimo", continuaba en la lectura de esa carta abierta.

"Sabemos que esta enfermedad no solo os ha lesionado el cuerpo, también os está horadando el alma. Y pensamos cada día en esos abrazos que os faltan, en esas miradas familiares de 'todo va bien' que no están invitadas en vuestro confinamiento. Pero quiero que sepáis que no estáis tan solos. Todos os vemos cada día en nosotros mismos. Sonreímos con nuestros progresos y celebramos cada día que se abre la puerta de un hospital con alguno de vosotras saliendo y enarbolando la bandera de los vencedores. Porque sabemos que cada día estáis librando una batalla y eso nos hace grandes", proseguía, causandp gran emoción entre los pocos que aún quedan en el plató por prevención.

Vuestra fuerza es la que está alimentando nuestra debilidad"

"Todos esperamos que regreséis a vuestras casas sanos y salvos de vuestros campos de batalla. Porque necesitamos saber a través de vosotros que se puede, que podemos. Todo el país está agazapado a sus trincheras y pendientes de vuestra vuelta", lanzaba ese deseo antes de añadir: "Os habéis convertido en nuestra esperanza, quiero que lo sepáis. Sabemos que no está siendo fácil, claro que no. Pero también, que todos los que estáis batallando por ganar en la contienda a este virus estáis creando un ejército fuera que está haciendo todo lo posible para que todo se mueva y salgáis de esto lo antes posible. Alguien dijo: 'Ante la adversidad tienes tres opciones: deja que te marque, deja que te destruya o deja que te fortalezca'. Vuestra fuerza es la que está alimentando nuestra debilidad".

"Cuando esto pase saldremos aplaudir también, pero esta vez lo haremos por los que habéis estado ahí plantándole cara a este enemigo invisible que se apoderó de nuestras vidas y del que fuimos capaces de liberarnos incluso desde la distancia que nos impuso", remataba sus palabras Ximénez, obteniendo el agradecimiento y la felicitación de sus compañeros.