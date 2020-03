26 mar 2020

La televisión ha tenido que adaptarse a la pandemia del coronavius para poder seguir sacando adelante los programas y entretener a una audiencia a la que le hace mucha falta tras semana y media de confinamiento (y lo que queda). 'El Hormiguero', como muchos otros espacios, se está sirviendo de Skype para hacer las entrevistas de la manera más segura. Anoche, fue el turno de Paula Echevarría.

La actriz entraba en directo para contar a los espectadores de Antena 3 cómo está viviendo este periodo de aislamiento en el que su pareja, Miguel Torres, está ejerciendo de cocinero para ella y su hija, Daniella. Precisamente, lo más complicado es tratar de explicar a la niña qué es lo que está sucediendo.

He tenido que explicarle que no es ninguna broma"

"Daniella tiene 11 años y medio y ve las noticias. Al principio lo veía guay: 'No hay cole, me quedo en casa...'. He tenido que explicarle que no es ninguna broma, que es grave y que lo que le está pasando es algo muy gordo a nivel mundial", contaba Paula, que decía sentirse, como el resto de padres, "muy perdida" a la hora de arrojar luz sobre la preadolescente.

"Le he tenido que explicar el cuidado que había que tener y todo... Pero lo lleva muy bien", continuaba, explicando que llenan el tiempo con todo tipo de actividades para hacer más entretenido el encierro: "Jugamos, tiene sus horas de estudio, su momento de televisión, hace sus videollamadas con amigos para tener su vida social...":

¿Y ella? Porque también hará actividades para mantener el equilibrio. Pues sí. Echevarría confesaba que entrena "dos veces al día" y que Netflix se ha convertido en un gran aliado: "Me estoy poniendo al día en series y películas".

"En el fondo, fuera de la preocupación que tengo por todo lo que está pasando, que es muy gordo, me considero afortunada de poder quedarme en casa. La situación me está permitiendo pasar mucho tiempo en casa y me está encantando", concluía con sinceridad Paula, tratando de ver el lado bueno a una situación de lo más compleja.