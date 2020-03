31 mar 2020

El pasado domingo, Los Javis anunciaban que tienen listo el 'biopic' de La Veneno. Tan solo un día después, su protagonista en la vida adulta, Isabel Torres, daba una mala noticia: está librando una dura batalla contra el cáncer y necesita darse un respiro.

"Me desconecto Veneno y el cáncer me superan jejeje", se puede leer junto a un vídeo en el que explica la lucha ante la que se enfrenta y que necesita un poco de pausa para echar este pulso desde la serenidad: "La situación que tengo yo ahora de salud es muy complicada... Tengo un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos que me están dando mucho dolor y muchos problemas. Me voy a desconectar unos días, porque si no La Veneno va a poder conmigo y tengo que cuidar a Isabel".

lo único que tengo que preocuparme es de salir adelante"

"Mi cuerpo no está ahora para poder hacer frente a este éxito tan maravilloso que he esperado toda mi vida y que ahora tengo aquí. Ahora de lo único que tengo que preocuparme es de salir adelante para poder disfrutarlo", proseguía la actriz, que este jueves, 2 de abril se someterá a una operación para frenar ese cáncer de pulmón con metástasis que padece e intentar reducir los enormes dolores que le está provocando.