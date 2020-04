2 abr 2020

La noticia sobre la colaboración de Meghan Makle poniendo su voz a una cinta de Disney, salía a la luz poco después de conocerse las intenciones de esta y su marido, el príncipe Harry, de alejarse de la corona británica, asentarse en Canadá y buscarse la vida para tener independencia económica de la institución. Por fin, se ha estrenado ese trabajo. en algunos lugares del mundo

Y la crítica ha atizado con mucha dureza a Meghan, que no olvidemos que dejó su carrera como actriz (formaba parte del elenco de 'Suits') para entregarse en cuerpo y alma a la vida de palacio, cuando se comprometió con el nieto de la reina Isabel II. No sabemos si las palabras que le dedican (no hemos tenido oportunidad aún de ver si trabajo para juzgar con criterio, se hará un estreno en 'streaming' este viernes en Disney Plus) son fruto de una venganza por la cruzada que ella y su marido emprendieron contra la prensa o porque, realmente, tiene mucha tarea por delante para mejorar.

'The Times of London' detalla esa narración de Meghan: "El sentido de interpretación, sin embargo, a menudo se hace exagerado. Incluso el momento poco impresionante en el que los elefantes rompen la corteza de un árbol es presentado como el anuncio del ganador a la mejor película".

Esa es de las críticas más leves. 'The Times' va en la misma línea, pero elevando un poco el nivel de 'zascas' a la exduquesa: "La narración de Meghan Markle resulta un tanto cursi y en ocasiones parece que se siente un tanto abrumada". Y, en la misma línea, se pronuncia 'The Telegraph': "Meghan realiza un buen trabajo a pesar de sonar algo cursi en ocasiones".

Más duro es el experto en cine de 'The Guardian', que no se corta ni un pelo a la hora de afirmar que Markle "realiza esta narración Disney como un pato antropomórfico saltando al agua". Mientras que 'Empire' le da una de cal y otra de arena: "Aunque aceptable, se nota que Meghan Markle busca complacer en su interpretación".