3 abr 2020

Si hay algo que hay que reconocer a nuestros famosos en general y a los artistas en particular, es la manera en la que se están volcando, de manera desinteresa, con la población para hacernos el encierro más entretenido. Pero, sin duda, más allá de esos conciertos a través de las redes sociales, recetas de cocina y recomendaciones de ejercicios, la iniciativa de Luz Casal es la que más nos ha tocado el corazoncito.

La cantante gallega lo anunciaba en sus redes sociales. Durante un par de horas, y hasta que nos dejen salir a la calle, se pone a disposición de aquellos que lo están pasando peor en su confinamiento para hacerles un rato de compañía al otro lado del teléfono y, si es preciso, entonar alguno de los temas de su repertorio.

"A partir de esta tarde, vamos a intentar hacer mas llevadero el confinamiento de algunas personas, atendiendo a las peticiones que nos estáis haciendo llegar", explicaba días atrás sobre esa iniciativa, y especificando quiénes tendrían prioridad: "Os llamaremos por teléfono para hablar un poquito, para compartir, para animarnos, para hacernos compañía… Hemos pensado en hacerlo de este modo para no dejar fuera a la gente que no tiene Internet, a nuestros mayores que igual no se manejan bien, a quien está en un hospital; también para que sea más personal".

"Lo haremos desde las 18:00 hasta las 19:55. Ya sabéis que a las 20:00 tenemos una cita todos en nuestros balcones para aplaudir y participar en ese reconocimiento, en ese mensaje de ánimo a todos los que están trabajando por el bien común", decía en un pequeño vídeo compartido en su cuenta de Instagram.

"Intentaremos hacer felices al mayor número de personas, por lo que os agradeceremos que en vuestros privados, además de dejarnos vuestro teléfono, nos adelantéis un poco vuestra historia. Así, aprovecharemos mejor el tiempo y podremos hablar con más gente", terminaba Luz el texto que acompaña al vídeo.

Además, la cantante cuelga un resumen, en vídeo, de las impresiones que saca cada día tras realizar esas llamadas. Lo que le hacen sentir. Una experiencia enriquecedora para ambas partes y de la que, por qué no, igual puede sacar algo en claro para un próximo trabajo.