4 abr 2020

Anabel Pantoja ha decidido tomarse el encierro de esta cuarentena como una oportunidad para darle bola a la imaginación y ofrecer de qué es capaz a sus seguidores. Tras unos días de parón en su actividad en Instagram, y de explicar que el motivo no era otro que el que había tenido ciertos síntomas sospechosos de coronavirus que habían provocado que estuviera dos días reposando, está de vuelta.

El jueves pudimos ver cómo se convertía en Kim Kardashian e imitaba cinco fotos, vestuario y poses, de la 'celebrity', ayer tocaba el turno de que, en el #PantoChallenge, tratara de emular a su tía Isabel, por la que siente una tremenda admiración. Con la ventaja, en este caso, del innegable parecido físico que tienen tía y sobrina.

Tras denominarlo como "Panto Homenaje", y al lado de esas cinco instantáneas que se esforzó en recrear, Anabel escribía: "Su sangre la llevo, su belleza no la alcanzo pero si al menos que me digan que me parezco a ella. Te quiero Tita". Su futuro marido, Omar Sánchez, desvelaba en uno de los comentarios que el fotógrafo era él, reclamando su parte del mérito y de los aplausos.

Lo cierto es que, además de explotar su faceta artística (y la del humor, que tiene mucho más del que podamos pensar), Anabel está usando sus redes para pedir a la gente que ejerza la solidaridad. Ayer, después de esas comparativas, tenía tiempo para volver a instar a sus 'followers' a ser conscientes de la necesidad de ser responsables y generosos en medio de esta crisis.

Hay que ser solidarios y ayudar desde la medida que tengamos o podamos"

"Hay que ser solidarios y ayudar desde la medida que tengamos o podamos. Aportar nuestro granito de arena. Por favor dejemos de quejarnos y sacar lo mejor de esta experiencia que es valorar y proteger más a los nuestros y a nuestros SANITARIOS", eran sus palabras antes de irse a la cama y cerrar una nueva jornada. Aquí quedamos, a la espera de ver con qué nos sorprende hoy la sobrinísima a la que la cuarentena le está sirviendo para consagrarse como 'influencer'.