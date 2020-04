5 abr 2020

Tenía 16 años y, aparentemente, una buena salud. El actor Logan Williams ha dejado en estado de 'shock' y absolutamente devastada a toda su familia tras fallecer este fin de semana de manera repentina. Era 'The New York Post' quien adelantaba la trágica noticia antes de que su propia madre remitiera un comunicado confirmándola a diferentes medios de comunicación.

"Estoy absolutamente destrozada y a eso se añade el hecho de que no puedo abrazar a mis padres, quienes han perdido a su único nieto. Con su talento y su aspecto, Logan tenía el potencial para ser una gran estrella", se puede leer en esas líneas que ha sido capaz de redactar a pesar del tremendo mazazo que acaba de vivir.

Conocido por sus papeles en las series 'The Flash' y 'Sobrenatural', tenía toda una carrera por delante y estaba llamado a ser una de las figuras de los próximos años en las producciones audiovisuales. Pero esta muerte repentina trunca esa carrera prometedora de un Logan que ha helado la sangres a su familia, pero también a quienes compartieron rodaje con él.

Es el caso de Grant Gustin, de 'The Flash', que escribía en su cuenta de Instagram: "He escuchado la devastadora de noticia de que ha fallecido Logan Williams. Me impresionó tanto no sólo el talento de Logan, sino su profesionalidad en el set... Mis pensamientos y oraciones estarán con él y su familia durante lo que estoy seguro de que es un momento inimaginablemente difícil para ellos".