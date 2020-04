7 abr 2020

¿Dónde está esa melena morena y esa cara afeitada de manera rigurosa cada mañana? Durante este confinamiento, han quedado en el pasado. Mario Vaquerizo ha cambiado de imagen. Lo que no sabemos es si ese nuevo aspecto, con barba y dejando el color de su pelo natural, va a durar hasta que se decrete el fin del estado de alerta o os vamos a tener que acostumbrar a verle así ya siempre.

Ayer entró en 'El Hormiguero' por videollamada junto a Alaska. Antes de eso, ya lo anunciaba él en sus redes sociales y dejaba ver esa nueva imagen más que sorprendente. Porque, hasta ahora, había tirado de imágenes de archivo para ilustrar los 'post' en Instagram durante este encierro.

"En casa esperando entrar esta noche en @elhormiguero junto a @alaskaoficial por vídeo llamada. Quién le iba a decir a una mujer del siglo XX que iba a coger el tranquillo a las nuevas tecnologías. En fin... también me viene bien el mundo digital en esta época de confinamiento", escribía al lado de esa instantánea que desvelaba su nuevo aspecto físico.

Ya en conversación con Pablo Motos, Alaska se manifestaba tajante sobre esta metamorfosis: "Me gusta la barba, pero en Mario no". No solo eso, sino que confesaba que notaba a Mario bastante "mustio" durante esta cuarentena, sin esa vitalidad que siempre ha sido una de sus señas de identidad.

"Hay días mejores, días peores, depende de las circunstancias Mario tiene peor humor o mejor humor y disposición", explicaba la cantante, consiguiendo que él se revolviera y apuntara que eso es algo que les pasa "a los dos". Antes de cortar la conexión, mandaban un mensaje de ánimo a la audiencia, convencidos de que vamos a ser capaces, entre todos, de doblegar al virus.