8 abr 2020

Hemos perdido la cuenta de la cantidad de conciertos, presentaciones, lanzamientos y eventos de todo tipo que se han pospuesto o cancelado por la crisis del coronavirus. Una circunstancia ante la que nadie se escapa, ni el mismísimo Albert Rivera que, además de ese proyecto de vida con Malú, tiene otros profesionales que se están viendo afectados por los contratiempos que ha ocasionado la pandemia.

Hace un par de meses, el expolítico anunciaba que, por fin, este 15 de abril estaría en las librerías esa obra que ha escrito para narrar su experiencia como líder de Ciudadanos. Un libro que, de la mano de Espasa y bajo el título de 'Albert Rivera, un ciudadano libre', ha preparado en tiempo récord desde que decidiera dar un paso a un lado.

Sin embargo, esto no va a ser así. Es 'Look' quien asegura que el lanzamiento del libro, queda cancelado. Algo obvio, ya que las librerías y grandes superficies están cerradas al público dentro de las medidas de este estado de alerta que, por lo menos, durará hasta el 26 de abril. Pero es que, además, parece que desde la editorial no han fijado una nueva fecha.

Algo que podría atender a la prudencia al no saber exactamente cuánto estaremos así, cuándo recuperaremos un mínimo de normalidad en la vida social y de ocio. Pero, por otra parte, los más agoreros apuntan a que el proyecto de Albert, ese que con tan mimo había preparado, puede haber quedado en agua de borrajas. No obstante, este segundo extremo parece poco probable.

Con el nacimiento de su hijo a la vuelta de la esquina (Malú ya lo tiene todo atado para dar a luz en casa, minimizando el miedo que le da traer vida al mundo en medio de la pandemia), Rivera parece tener cosas mejores en las que pensar. El libro, puede esperar.