9 abr 2020

Compartir en google plus

Tom Hanks y su mujer, Rita Wilson, fueron dos de los primeros casos de famosos que anunciaron que se habían contagiado con el coronavirus. Estaban en Australia por motivos de trabajo, y tuvieron que permanecer allí hasta que pasaron la cuarentena y un segundo test reveló que ya eran negativos en Covid-19.

Ahora, ella ha desvelado qué fue lo que le pidió a su esposo cuando se vio cerca de la muerte. Y no se refiere a estos momentos recientes en los que han sido víctimas de una enfermedad convertida en pandemia. No. Aquel episodio tuvo lugar en 2015, aunque ha sido desvelado ahora en una entrevista concedida a Kelly Clarkson que acaba de ser emitida.

Por entonces, Wilson fue diagnosticada con un cáncer de mama del que salió airosa, pero vio de cerca el final de su vida. Fue entonces cuando le dijo a Hanks que lo primero que quería era: "Quiero que estés supertriste durante un tiempo muy largo". Algo que se escucha cómo se toma a broma por el público asistente a esa entrevista.

"La segunda cosa que quería era una fiesta, querría tener una celebración con mucho canto y baile, gente contando historias y que de la sensación de que estén celebrando mi existencia", continuaba Rita con unas palabras que, a quienes hayan escuchado su tema 'Throw me a party', de su disco 'Halfway home', les sonarán.

"Cuando me vaya celebrad una fiesta, deberíais bailar como si yo estuviera ahí, no estéis tristes o tengáis el corazón rato, levantad la voz, cantad mis canciones y encended bengalas, contad mis historias y bebed todo mi vino. Sabed que mi vida acaba de comenzar cuando ya no esté", dice en una de las partes esa canción que, claramente, habla de sus sentimientos durante esa lucha contra el cáncer de la que salió victoriosa.