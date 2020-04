10 abr 2020

El pasado 21 de enero, Toñi Morenodaba a luz a Lola y cumplía así el gran sueño de su vida: ser madre. Mes y medio después. los españoles teníamos que confinarnos por culpa de la pandemia del coronavirus y parece que, el hecho de tener que conjugar maternidad y encierro, está consiguiendo superar a la presentadora.

Toñi ha querido desahogarse delante de sus seguidores y confesar que "lo estoy llevando fatal, tengo días de bajona total". Unas palabras de reconocimiento de la angustia vital que siente en estos momentos. Porque no es capaz de tomar las riendas: "Intento llevar una rutina pero me está costando no salir de casa, siempre me ha costado". Y claro, esto le está generando una ansiedad que le desborda.

"Tengo la sensación de que cuando acabe esto voy a necesitar ayuda", sentencia en su canal de Mtmad donde, además, sostiene que, a pesar de que es fuerte "a veces me da vértigo". Pero, ¿a quién de los que estamos leyendo esto no le ha pasado en alguna ocasión, y no ya solo durante la situación que estamos atravesando?

Tampoco ayuda el hecho de que no pegue ojo, porque la niña está con gases y se despierta cada dos por tres. "Me despierto cada 3 horas", advierte, añadiendo un componente más que alimenta su desesperación. La misma que esperamos se haya aplacado después de esta confesión pública.