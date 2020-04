16 abr 2020

Lo que comenzaba como un divertimento, una manera de entretener a sus seguidores en Instagram, se ha convertido en algo muy desagradable para Lusana Lopilato, cuenta desde la que se hacen los directos, y su marido, Michael Bublé, hacia el que se han deslizado ciertas críticas y comentarios por un presunto comportamiento violento con la actriz.

Sucedía este fin de semana. Algunos de los 'followers' más fieles a esas conexiones, se percataban de que no les parecía correcto el trato que él tenía hacia Lusiana, observando codazos, empujones y gestos poco amables. Muchos de ellos, incluso, se lo advertían en los comentarios de sus 'post' fijos de la misma red social. "Amiga, te abrazo. Por favor analiza bien la situación, no te mereces ese trato horrible. Nada lo justifica" o "sal de ahí, amiga", eran algunas de las frases que acompañaban a calificativos hacia el cantante como "Macho Bublé" o, directamente, "violento".

Para quien no haya visto el gesto definitivo que provocaba esta reacción en los seguidores de Lopilato, tenemos aquí el vídeo de ese momento que cernía la sombra de un trato incorrecto sobre la cabeza de Michael (que tiene un pasado con tramos grises en otras relaciones).

En defensa de Bublé

Ante la gravedad de las acusaciones, la primera en dar la cara por él era la hermana de Luisana. Daniela era muy contundente: "La verdad que hay gente que parece que no le gusta ver familias felices porque no pueden verse a sí mismos y contar sus propias miserias puertas para adentro. Y ahora que tienen tiempo, en vez de hacer eso, se fijan en ustedes que lo único que hacen es compartir entretenimiento y hacer de esto que vivimos más llevadero. Los que quieran seguir diciendo y pensando estupideces que lo hagan".

Pero como las críticas arreciaban con fuerza, traspasando fronteras, era la propia Lopilato quien rompía su silencio para defender a Bublé. Con un texto contundente al lado de una imagen en la que se puede leer: "Siempre hace lo correcto y deja para Dios las consecuencias...".

"Es increíble como son algunos seres humanos. Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo. Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia", comienza la actriz.

Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia" lopilato

"Después de todo el dolor que pasamos con Mike ,quiero que sepan que no tengo dudas quien es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más", recuerda el cáncer que atravesó su hijo y ante el que salieron más reforzados como pareja de lo que ya estaban. "¡No es justo! Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores", continúa.

Luisiana deja muy claro que hay ciertas cosas que no piensa tolerar: "Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco". Y termina: "Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias. El mundo necesita en estos momentos más que nunca amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad, NO este tipo de personas".