20 abr 2020 sara corral

Compartir en google plus

Ana María Aldón ha sido una de las concursantes sorpresa de 'Supervivientes 2020'. Y es que, la mujer de Ortega Cano, sorprendió a todos al confirmar su asistencia ya que ella nunca había querido salir en la televisión ni hacer eco de la fama de su familia. Aun así, los momentos que está protagonizando en la isla son diversos y polémicos, y anoche lo volvió a demostrar.

La actitud de Ana María Aldón ha sido muy criticada por todos durante varias semanas, y es que su acercamiento a Yiya, la gran enemiga de Rocío Flores, la nieta de su marido, hizo que hasta el propio Ortega Cano tuviera que mandarle un mensaje a la diseñadora.

Ayer, el programa les ofreció soñar con quien desearían que fueran a visitarlos a la isla, y una vez más la respuesta de Ana María sorprendió a todos. "Me traería sin duda ahora mismo a mi hija Gema, que le encanta pescar y bucear y disfrutaría muchísimo aquí en Cayo Paloma buceando conmigo", decía la superviviente.

Ana María dejó a la audiencia petrificada al no nombrar a su marido por segunda vez consecutiva, ya que un par de semanas antes, sorprendió a todos diciendo: "Mi marido, por favor, que no venga. A él le pican los mosquitos, no se va a poder duchar y le va a rascar".