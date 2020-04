23 abr 2020

Desde que reapareciera en televisión, tras haber tratado sus problemas de adicciones, Alonso Caparrós ha dado muestra de mantener una relación más que tensa con su padre, el también comunicador Andrés Caparrós. Llamadas en directo llenas de reproches que, tras el gesto de ayer por la tarde del padre, pueden ser cosa del pasado.

Alonso ha pasado un par de días complicados en 'Sálvame' desde que asegurara que el puesto de Rafa Mora corría peligro, porque la dirección estaba tanteando la posibilidad de contratar como colaborador a Kiko Jiménez. No solo ha tenido que enfrentarse en plató a los aludidos, sino que en las redes sociales ha recibido multitud de insultos y amenazas que le han hecho pasar un mal trago.

En este escenario, su padre daba un paso atrás en la tarde del miércoles, llamaba al programa de Telecinco donde trabaja Alonso y e producía esa magia que impregna todas las reconciliaciones. Comenzaba pidiéndole a Kiko Matamoros que no se refiriera a los posibles problemas que pudieran tener en casa. A continuación, lanzaba un mensaje lleno de amor y de cordura.

Alonso Caparrós, emocionado durante la videollamada de su padre a 'Sálvame'. pinit

"Los hijos no traicionan tenemos que acogerlo con el amor y la paciencia que les tenemos. Mi hijo Alonso jamás sería capaz de hacer eso conscientemente, mi hijo es una persona nueva, maravillosa, mi consejero, el primer amigo en el que yo pienso cuando tengo una situación difícil, mi lucidez. Mi hijo ahora mismo es mi padre", comenzaba ese mensaje que emocionaba a Alonso.

"Me consta que le quieres y le aprecias, así que en la medida de lo posible, teniendo en cuenta cómo es 'Sálvame', te pediría que evites herir su sensibilidad y la mía", se dirigía a Matamoros, dando la cara por Alonso como no lo había hecho hasta el momento, y provocando que este no pudiera contener las lágrimas de emoción.

Alonso se desahogaba: "Había perdido toda esperanza, había creído que jamás conseguiría que mi padres estuviesen orgullosos de mí, con lo que acaba de decir me demuestra que he podido alcanzar algo que había dado por perdido, reconciliarme con él. Él y mi madre han padecido mucho a mi lado".

Nunca perdí la fe de reconciliarme con mi hijo"

"Eres un héroe, te lo digo muy a menudo. Nunca perdí la fe de reconciliarme con mi hijo, sé como es desde que nació, la mimbre de la que está hecha su alma yo la conozco y cuando veo el trabajo que hace se me ensancha el pecho de orgullo", remataba Andrés, poniendo la guinda a una de las escenas más conmovedoras de los últimos tiempos en el programa.