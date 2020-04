24 abr 2020 sara corral

Ana María Aldón ha sido una de las concursantes más esperadas de 'Supervivientes 2020'. Y es que, la mujer de José Ortega Cano ha sido durante muchos tiempos una gran enemiga de las cámaras, por eso su entrada a las playas de Honduras ha supuesto un antes y un después en la historia de 'Supervivientes'. Aunque estamos conociéndola más a fondo, a noche desveló una cara que nadie conocía.

Durante la prueba de anoche por la recompensa, la dirección descalificó a Ana María por haberse saltado las normas supuestamente. La mujer de Ortega Cano, que nunca nos había mostrado esta cara, se enfadó tanto que abandonó el lugar haciendo que los cámaras las siguieran por toda la playa.

"Me está dando vergüenza este momento. Yo no he pisado nada, he levantado el pie porque tenía el pie atrapado", decía la concursante mientras Jorge trataba de hablar con ellas y volver a ver la imagen. Ana María, muy enfadada, seguía repitiendo: "Me dan igual las imágenes. No las necesito. Yo no he apoyado ni he ejercicio ningún tipo de presión, hasta aquí hemos llegado. Sé perfectamente cómo es el juego y sé lo que he hecho".

Tras varios minutos observando las imágenes, Jorge Javier decía: "Yo me inclino por Ana María pero soy un humilde presentador, las imágenes están a tu disposición Ana". Fue entonces cuando Ana consiguió que repitieran la prueba, aunque lo que no esperaba era la actuación que iba a tener su contrincante, Yiya.

"Si la organización dice que lo ha visto, ahora puedo montar otro pollo como ella", decía ella abandonando la prueba.