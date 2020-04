25 abr 2020

Carmen Tello confinada con su marido Curro Romero desde días antes del estado de alerta por los problemas de salud que ha pasado el Faraón de Camas. Su dolencia fue un tumor en la garganta que necesitó radioterapia, tratamiento que terminó justo antes del coronavirus.

En su piso de Sevilla, y con los nervios de conocer a su octavo nieto, la esposa del diestro se sincera con la franqueza que le caracteriza.

Corazón La primera pregunta podrá imaginar que es saber cómo está el maestro tras su última dolencia y cómo están sobrellevando la situación actual.

Carmen Tello Como tanta gente al principio, creímos que esta situación no iba a ser tan larga y por eso no lo hemos llevado tan mal hasta que hemos comprobado la cantidad de amigos que han enfermado o fallecido. Tenemos preocupación y una enorme tristeza por cómo está España. A finales de febrero Curro terminó con la radioterapia dado que fue en diciembre cuando le vieron un tumor maligno en la laringe que por suerte era superficial y estaba aislado, por lo que no hubo que intervenir. Es verdad que lo ha pasado muy mal, ya que ha estado con dolores, con toses y sin poder comer durante ese tiempo, pero hoy está muy recuperado. Te diré que Curro no lleva nada mal el confinamiento social sino justo lo contrario. Le encanta estar en casa y encima feliz de tenerme las 24 horas del día a su lado. Yo lo llevo peor porque no puedo ver a mi madre, que tiene 92 años, ni a mis hijos ni nietos, y eso que acaba de nacer el octavo. Eso es lo más duro.

C. ¿Qué le parece como está actuando la Junta de Andalucía y su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla?

C. T. Es un hombre muy resolutivo y pienso que lo está gestionando muy bien.

C. De los cuatro hijos que tuvo con el marqués de la Motilla, solo queda soltero Enrique. ¿Le gusta su novia Alejandra Domínguez como futura nuera?

C. T. Llevan juntos cerca de dos años y ella me parece muy buena niña y me gusta mucho. Enrique está muy centrado en su trabajo y con la lógica preocupación de ver qué pasa con la economía cuando pase la pandemia. Pero ahora no es tiempo de bodas, ya que ni se pueden celebrar con la familia.

C. Mantiene su estrecha amistad con el duque viudo Alfonso Díez. ¿Qué ha quedado de esa pandilla de amigos de Cayetana?

C. T. Los más íntimos seguimos manteniendo una relación muy buena, y es que Alfonso se propuso que al menos cada dos meses quería pasar unos días en Sevilla para no perder el contacto. Cuando nos juntamos nos encanta hablar y recordar a Cayetana. De sus hijos con el único que tengo trato es con Cayetano, a quien su madre adoraba, y también por eso se suma a nuestras reuniones.

C. ¿Le hace ilusión saber que los duques de Huéscar esperan una niña?

C. T. A Fernando le tengo un enorme cariño ya que por mi matrimonio con Miguel Solís era mi sobrino y por eso lo he tenido mucho en brazos desde que nació. A su mujer la he visto en una ocasión y me pareció una persona muy normal y espontánea además de guapísima.

C. Fue muy comentado que el duque de Alba no los invitara al enlace de su hijo en el palacio de Liria. Usted y Curro Romero eran como de la familia para la duquesa.

C. T. Mi amiga era Cayetana y sé que con ella eso no hubiera ocurrido, pero en esa boda quien invitaba era Carlos, con quien no tengo ningún trato.

C. ¿Qué es lo que más le asusta de lo que estamos viviendo?

C. T. No saber a qué nos enfrentamos. No hay información y eso es lo peor porque la salud es lo más importante. También cómo va a quedar este país cuando todo esto pase.

C. En su familia, desde su tatarabuelo, siempre ha habido médicos. ¿Le hubiera gustado que alguno de sus hijos hubiera seguido esos pasos?

C. T. Es una vocación que hay que sentirla, ya que es una vida muy sacrificada. Desde niña he visto trabajar sin descanso a mi padre y lo cierto es que mis mejores amigos son médicos o sanitarios. Considero que es una gente muy especial que siempre están en primera fila de todo.

C. Hace pocos años vendieron su preciosa casa de Espartinas para mudarse a este piso que tenía antes de casarse con Curro. ¿El cambio ha sido bueno?

C. T. Cada época tiene unas necesidades. En esa casa vivíamos con mis hijos cuando eran pequeños, pero ya sin ellos y con los enormes gastos que suponía, decidimos venderla. Hoy te diré que nos hemos quitado un peso enorme. En esta vida no hay que apegarse a nada material. Es como todas las cosas de torear que tenía Curro. Cuando nos mudamos hace cinco años optamos por dejar lo que quedaba en los museos y repartir entre su familia y seguidores. Solo me he quedado con un traje de recuerdo porque a quien tengo es al original.