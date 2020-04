27 abr 2020 sara corral

Cumplir años en cuarentena se ha convertido en un nuevo gran reto. No puedes salir y celebrarlo, pero puedes hacer que sea el más especial de tu vida, y es que, pocas veces se cumplen años estando en estado de alarma. Ayer, Macarena García cumplía 32 años rodeada de ilusión, globos y flores, que no de amigos, consiguiendo que este día fuese inolvidable a pesar de las dificultades. Pero, ¿cómo lo ha conseguido?

La joven, que se ha convertido en una de las actrices más reconocidas y seguidas del panorama actual, celebraba su cumpleaños soplando una tarta de manera virtual. ¿Qué cómo es esto? Pues a través de una videollamada en la que sus amigos simulaban con un mechero ser las velas de tarta, mientras le cantaban el 'Cumpleaños feliz'.

Macarena, que no podía evitar emocionarse, escribía un bonito texto en su cuenta personal de Instagram en el que se podía leer: "32. La gente que más quiero me ha llenado la casa de flores y sorpresas bonitas. Hoy me siento muy feliz. Gracias".

Su 'hermano', el director Javier Ambrossi, intentó hacer de este día uno de los más felices de la cuarentena, y lo conseguía con unas bonitas palabras en el que nos mostraba sus más profundos sentimientos hacía la joven. "Hoy es el cumple de la mejor. Quien la conoce lo sabe. Te quiero, Maqui. Infinito. Siempre juntos. Felicidades", escribía.

Sin duda, este cumpleaños ha sido para Macarena de lo más especial. Y es que, a pesar de no poder haber pasado el día con los suyos, les ha sentido más cerca que nunca. Felicidades Macarena.