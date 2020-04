27 abr 2020

Desde hace unos días, la jornada de ayer estaba marcada en el calendario de muchos, puesto que era aquella en la que se permitía, por primera vez desde que se decretó el estado de alerta, que un adulto por familia sacara a los menores de 14 años con los que convivía a una distancia igual o menor a un kilómetro de su casa y durante un tiempo máximo de una hora. La inmensa mayoría, lo cumplió. Pero hubo quien no se lo tomó tan en serio. Y es esto último lo que ha denunciado David Bustamante (su pacto de cuarentena con Paula Echevarría) en sus redes sociales.

Ha sido en su Instagram donde no ha dudado en cargar con dureza contra los que han recurrido a la picaresca para saltarse las indicaciones del Gobierno en esa primera toma de contacto con la desescalada y para acostumbrarnos a una normalidad que va a ser diferente a la que conocíamos hasta la fecha. Y para ello, ilustraba el 'post' con un primer plano de un sanitario con mascarilla.

"Hoy saldrán a aplaudirte, justo después de alargar tu agonía... Veo cómo se está haciendo uso irresponsable del paseo con los niños y me hierve la sangre... Somos injustos, insolidarios e ignorantes", comenzaba el cantante cántabro, que trataba de sensibilizar a la gente haciendo entender lo importante que es para el personal sanitario el cumplimiento de las normas.

"Me entristece que personas hayan entregado su vida para nada. ¡Que esto no se ha acabado! ¡Mantened las precauciones! Hoy me siento defraudado, sinceramente...", terminaba ese mensaje con el que daba un pequeño tirón de orejas a quienes se habían comportado de una manera irresponsable.