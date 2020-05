1 may 2020

Hace unos días, Paz Padilla entraba por videollamada en 'Sálvame' y explicaba que, si había tomado la decisión de no acudir al plató durante el tiempo de cuarentena, era por la responsabilidad con las personas con las que está conviviendo durante este encierro. La humorista, además, había encontrado en qué emplear el tiempo durante esas semanas que no estaría delante de la audiencia.

Poco después de que se decretara el estado de alerta y ante la evidente falta de mascarillas, ella era una de las que se ponía a los mandos de una máquina de coser. Lo enseñaba en las redes sociales orgullosa de poder participar en ese proyecto para echar una mano a sus 'colegas' de esa profesión que no ejerce (es enfermera) y demás personal sanitario.

Padilla recibía estos días una imagen que le emocionaba profundamente y que no se resistía a compartir en sus redes sociales. La presentadora ha mostrado en Instagram una foto de tres sanitarios, con mascarillas fabricadas por ella, y con un mensaje de agradecimiento escrito en la camiseta de uno de ellos, directamente para ella.

"Me he emocionado mucho cuando he recibido vuestra foto. Enfermeras y enfermeros de HM puerta del sur Móstoles. Te pones a coser sin saber quien usará las batas y mascarillas, solo con la idea de ayudar en lo poquito que puedes aportar y, al veros, no he podido contener las lágrimas", comienza Padilla al lado de esa instantánea.

"Gracias a vuestra labor y vuestro agradecimiento, espero haber aportado un poquito de alivio a tanto sufrimiento. GRACIAS a todos por arriesgaros por nosotros y salvar vidas", concluye Paz, que aprovecha para reconocer el trabajo que los profesionales del sector han realizado durnte los dos meses que dura ya esta lucha contra el coronavirus.