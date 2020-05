13 may 2020 sara corral

Lolita Flores es una gran actriz perteneciente a una de las sagas con más historia de nuestro país, Los Flores. Lola Flores y Antonio González, 'El pescailla', son los padres de esta artista que sigue consagrando éxitos en teatros y pantallas, y que la semana pasada cumplió 62 años. Ahora, Lolita tenía una nueva ilusión en su vida, su nieto Noah, y tras 60 días sin poder verle, le ha dedicado estas palabras.

Lolita ha sorprendido hoy a todos sus seguidores tras compartir esta tierna imagen de su nieto, Noah, bajo la que escribía: "Esta cabecita me trae de cabeza a mi , hoy cumple 19 meses , y estoy aguantando como puedo él no verle no olerle no besarle , el tirarme al suelo con él y jugar a que yo también soy una niña".

Muy emocionada y triste por no poder pasar este día junto al pequeño, y su hija, Elena Furiase, la actriz seguía escribiendo: "Su abuela que lo quiere con locura , y ver a mi hija. 60 días de condena , por la Salud , por la mía, la de todos y la de ellos. Estoy quieta y parada".

"Te veré pronto vida mía, feliz cumplemes vida mía , con toda la fuerza del cariño del amor llevame hasta el cielo Noah", terminaba de escribir Lolita. A sus 62 años, y sin poder haber celebrado este momento tan especial con los suyos, la actriz sigue trabajando en sus nuevas metas laborales. Eso sí, desde casa.