14 may 2020

Si hay una pareja televisiva por excelencia en nuestro país, esa es la formada por Ana Obregón (la otra pérdida que marcó su vida) y Ramón García. Una relación laboral que traspasó la pantalla para convertirse en una amistad sólida con una base de cariño incalculable. Por eso, ayer el vasco, durante la emisión en directo del programa que presenta en el canal autonómico de Castilla La Mancha, no podía evitar romper a llorar al hablar de la muerte de Álex Lequio, el hijo de la actriz que nos dejaba ayer a los 27 años (su madre, destrozada).

"Hoy mismo le había enviado mensaje preguntando cómo estaban. Se lo he mandado a las tres, sin saber nada, y cuando me he sentado a hacer el programa me he enterado". Y ya no aguantaba más. Rompía a llorar. Más de lo que ya lo había hecho, porque sus ojos así lo indicaban cuando se puso delante de la cámara para hacer el que seguro fue el programa más complicado de su larga carrera.

Ramón García rompía a llorar en su programa al recordar a Álex Lequio. pinit

"Me cuesta mucho hablar en pasado de él... Él era un niño muy especial, como también es muy especial ella. Le he visto crecer, le conozco desde que era un bebé", hacía un esfuerzo titánico por poder continuar: "Ana ha perdido lo que más quería en este mundo. Esto tiene que ser durísimo. Ella es una chica maravillosa… y él también lo era".

Me cuesta mucho hablar en pasado de él..."

Ramón dedicaba estas palabras llenas de sentimiento a la mujer junto a la que formó pareja televisiva en TVE en los años 90. Y al lado de quien dio las Campanadas para el ente público en varias ediciones. Una mujer que ha sido importante para él y a la que se unía en su dolor con ese trago amargo que pasó ayer por la tarde delante de la cámara.