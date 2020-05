15 may 2020

Poco a poco, todo va volviendo a la normalidad. O algo que se le parece. También en la televisión. Ayer, después de dos meses, Paz Padilla regresaba al plató de 'Sálvame' para retomar su tarea como presentadora. Dos meses en los que ha permanecido en el más estrict de los aislamientos por responsabilidad y por esa conciencia social que se debería haber creado en todos nosotros.

La gaditana advertía a sus compañeros que, a pesar de haber estado alejada de sus deberes laborales, no le iba a costar ponerse de nuevo al frente del espacio, porque les había seguido todas las tardes desde el salón de su casa. Así que, estaba al día de las tramas que habían tratado y lista para comenzar.

Sin embargo, era entonces cuando cometía un desliz al confundirse de 'reality' al que estamos asistiendo desde hace tres meses. "Sí, que os he estado viendo, ¿si no cómo estoy tan al día de todas la actualidad de Gran Hermano?", decía antes de que sus compañeros, entre risas, le gritaran: "¡Supervivientes!". Fiel a su sentido del humor, salía por la tanjente: "Es que he fregado con mucha lejía".

No lo dudamos, porque lo primero que colgaba en Instagram tras llegar a Mediaset 70 días depués de la última vez, era una foto desinfectando ella misma, con mascarilla y guantes, su camerino. Ella, que se ha dedicado a coser mascarillas durante este tiempo, bien sabe la importancia de cumplir los protocolos de manera estricta.