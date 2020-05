17 may 2020 sara corral

Desde que se confirmó la entrada de Ana María Aldón a 'Supervivientes 2020', fueron muchos los que cuestionaron las razones por las que la mujer de Ortega Cano habría decidido entrar a la isla. Desde que su noviazgo dio comienzo, Ana María ha sido siempre una esquiva con las cámaras y los focos, sin embargo, su concurso nos está mostrando su parte más desconocida, y parece que su marido, Ortega Cano, no está muy conforme con esta actitud. O al menos, eso es lo que dejó ver anoche en 'Sábado Deluxe'.

Desde que Ana María pisó las playas de Honduras, su actitud ha sido durante muchas semanas cuestionada por todos. Sobre todo tras no apoyar a Rocío Flores, nieta de su marido, en algunos de sus peores momentos. Ahora, la supervivientes ha dejado verse tal y como es sin tapujos y sin ataduras, y tras ciertas bromas con su compañero, Albert Barranco, el diestro ha estallado en directo.

Ayer, Ortega Cano conectaba con 'Sábado Deluxe' mientras los colaboradores veían estas imágenes de Ana María y Barranco. "Tengo que hablar con ella, lógicamente", decía el diestro, a lo que añadía: "No tiene que ser fácil, no comer o dormir, tiene que ser durísimo y yo no sería capaz, pero también hay momentos de disfrute... Lo tengo que hablar con ella lógicamente".

José Ortega Cano sorprende a todos con sus declaraciones en 'Sábado Deluxe'. pinit

Bajo la atenta mirada de los colaboradores, Jorge Javier Vázquez intentaba quitarle hierro al asunto diciendo: "Yo creo que son juegos par evadirse del hambre y de las cosas que están pasando, con cero connotación sexual". A lo que el maestro contestaba: "Le daré la enhorabuena por su concurso, ha superado la barrera de los miedos, las pruebas, la comida, ha sido una jabata, pero las tonterías nada más que con su marido".