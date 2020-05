21 may 2020

Que esté pasando el confinamiento solo no significa que así es como esté en su estado sentimental. Màxim Huerta entró ayer por videollamada en 'Sálvame' y, de manera espontánea, acabó confesando que su corazón está ocupado. Eso sí, no dio muchos más detalles, como tampoco lo ha hecho en las redes sociales que dedica a otros aspectos (sobre todo, el profesional).

De una manera natural en el curso de la conversación que estaban manteniendo, Jorge Javier Vázquez le preguntaba si estaba aprovechando estos días de confinamiento para hacer uso de las 'apps' para ligar y tantear el 'mercado' para cuando se vaya levantando la mano. "Yo vengo enamorado de casa", la respuesta era rotunda y daba pie a una repregunta ("¿Estás en pareja?") y la consiguiente contestación del escritor: "Sí, estoy enamorado. ¿Tú te crees que lo cuelgo todo en redes?".

Y hasta ahí los detalles de su corazón. Sí había admitido que, como ha hecho Mila Ximénez, ha echado mano de las pastillas en los momentos de más angustia del confinamiento para poder estar tranquilo. Y que no ha pensando ni un momento en el escenario que se le habría dado de haber estado al frente de la cartera ministerial que se le entregó, y a la que renunció una semana después, en estos momentos.

"Qué gusto no ser ministro ahora, ¿eh?", le decía el presentador. Pero él tiene las cosas muy claras: "Eso también lo dice mi madre, pero yo no. No he tenido el pensamiento de 'la que me he librado. Cuando me encargan hacer una cena, presentar un programa o llevar un ministerio lo hago todo con mucha ilusión y mucha responsabilidad".