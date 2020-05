24 may 2020

Con esa franqueza con la que afronta los retos de la vida, Mabel Lozano no ha dudado en visibilizar a través de su red social la necesidad de que todas las mujeres se autoexploren a diario con el fin de descubrir a tiempo un posible tumor de mama. Ella lo hizo por consejo de una amiga y hoy sabe en primera persona la importancia de coger el cáncer a tiempo.

Hoy Corazón Ha sido una valiente contando lo que le ha ocurrido en plena pandemia cuando se enteró que tenía un tumor en el pecho. ¿Por qué lo ha hecho?

Mabel Lozano Mi único fin era levantar la voz por las más vulnerables, tal y como llevo haciendo desde años con los trabajos que hago en cine sobre la trata de mujeres y otras explotaciones. Mi historia es muy fácil de contar. Un día me llamó una amiga periodista y me comentó que acababa de terminar las sesiones de radioterapia. Somos amigas de hace tiempo y quería saber que iba a pasar con las mujeres de la prostitución durante el confinamiento. Yo venía de estrenar en el festival de Medina del Campo mi último trabajo, el cortometraje Biografía del cadáver de una mujer, que cuando todo esto pase seguiré promocionando. Estaba muy arriba emocionalmente hablando, ya que estaba en pleno lanzamiento de este trabajo que se centra en las mujeres asesinadas en situación de prostitución, un tema del que nadie habla ya que no son víctimas de violencia de género y por tanto no están contabilizadas.

H.C. La prostitución sigue siendo un asunto que muchos prefieren ignorar.

M.L. Hay que abolir la prostitución y hay que hablar de estos horrores que padecen muchas mujeres y nunca aparecen en las portadas de los periódicos. Son cosas que pasan en nuestro país y que debemos conocer. Y estaba con esa fuerza y euforia de querer contar el resultado de esta investigación, trabajo que deja clara la necesidad de una nueva legislación y muchas más medidas. En ese estado y de vuelta a casa, justo antes del confinamiento, fue cuando me llamó esta amiga para preguntarme por las medidas que el Gobierno había tomado con las prostitutas de cara al confinamiento y le tuve que decir que no se había previsto nada. En plena charla me confesó que quería celebrar conmigo el fin de la radioterapia. Al preguntarle cómo le habían diagnosticado el cáncer me respondió que se lo notó en una autoexploración. Yo todos los años me hago mi chequeo pero no me autoexploraba hasta ese día. Después de esa conversación decidí hacerlo con la sorpresa de que me noté un bultito como una lenteja. Estábamos en plena pandemia y no sabía qué hacer, si ir al hospital o esperar a que todo pasara. Todos los hospitales estaban dedicados al Covid19 y en ese momento era lo que más miedo daba, por encima del cáncer. Opté por llamar al médico, me vieron y me diagnosticaron cáncer.

H.C. Supongo que anunciarlo en su familia debió ser un momento complejo.

M.L. La palabra asusta mucho y sobre todo a la hora de contarlo a tus seres queridos. Al principio no sabes qué alcance tiene y es preocupante, ya que es una enfermedad que tiene un componente emocional muy fuerte. Por suerte, en mi caso ha sido todo bueno. Este monstruo me ha dado su mejor cara. Me extirparon el bultito, fue una operación conservadora, tengo la suerte de tener una familia maravillosa que me ha acompañado y lo que sí he aprendido con el Covid es lo vulnerables que somos. Muero de dolor cada vez que pienso en los que se han ido con esta pandemia y también sé de la cantidad de mujeres que han muerto por el cáncer de mama y que gracias a ellas hoy nosotras tengamos mejores diagnósticos, tratamientos y cirugías ya que años atrás todo era muy agresivo. Lo más curioso es la cantidad de mujeres que me han llamado para decirme que también han tenido cáncer, pero no han querido contarlo. Es increíble, pero sigue pasando. A la gente le asusta mostrarse vulnerable en esta sociedad.

H.C. ¿Por qué quiso decirlo públicamente?

M.L. Desde hace 15 años utilizo mi voz para intentar hacer un poco mejor la vida de las mujeres más vulnerables y entendí que al igual que mi amiga me ayudó al contarme su caso, yo he querido animar a muchas otras mujeres a que den este paso y se autoexploren. La medicina preventiva es lo que nos salva. Mi compromiso era transmitir este mensaje. No es lo mismo un cáncer en estadio uno que en el tres.

H.C. ¿Le ha costado emocionalmente aceptar esta situación?

M.L. No lo he sentido como un duelo, lo que no sé es cómo lo veré más adelante. En breve comienzo un protocolo de radioterapia ya que mi caso es incipiente. Me he asustado más con las llamadas que me decían que rezaban por mí, hasta que hablé con mi médico y me aseguró que todo estaba controlado y que me relajara. Ese es el motivo por el que muchas mujeres no quieren decirlo, por el estigma que crea. Sé que soy una afortunada por el diagnóstico, pero no deja de ser un cáncer de mama.

H.C. Siempre se aprende una enseñanza con estas experiencias que nos da la vida.

M.L. Mi intención es celebrar la vida con la misma intensidad o más que ahora y seguir queriendo hacer cosas extraordinarias porque de eso se trata la vida. Vivimos en un mundo cainita donde no gusta ver nada que nos haga vulnerables y hay que entender que no somos inmortales por mucha fuerza que sintamos.