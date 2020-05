24 may 2020

Kiko Rivera anunció hace unos días un ambicioso reto a favor de la iniciativa #Yomecorono, que lucha contra el coronavirus: 24 horas 'non stop' pinchando música en una emisión solidaria. Pero debido a su estado de salud, el DJ no ha podido cumplir su objetivo.

Según ha compartido él mismo, después de pasar 16 horas -que no son pocas- pinchando en LOCAFM de Sevilla, ha tenido que dejar el directo debido a un intenso dolor producido por un ataque de gota, una enfermedad que arrastra desde hace años. De hecho tuvo que abandonar 'Supervivientes' precisamente por este problema.

"Ahí podéis ver cómo tengo el pie después de 16 horas. Mi salud no me permite más. Gracias a todos por estar conmigo. Y siento no haberlo conseguido, pero la salud es lo primero. Os quiero", ha escrito Kiko junto a una imagen en la que tiene cara de dolor.