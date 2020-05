27 may 2020 sara corral

Kiko Hernández y Terelu Campos han sido durante muchos años compañeros de trabajo. Los colaboradores de 'Sálvame', que llegaron a ser muy amigos, comenzaron a protagonizar duros enfrentamientos que les llevó a ponerle fin su relación de amistad del peor modo posible. Últimamente estamos descubriendo algunos de los peores momentos por lo que ha pasado Terelu, y Kiko Hernández ha querido demostrar el buen corazón que la hija de María Teresa Campos tiene, a pesar de no hablarse con ella.

Kiko Hernández ha vuelto al plató de 'Sálvame' tras varios meses trabajando desde casa. Y ayer, dio a conocer la angustia y la ansiedad que le ha producido todo este tema del COVID-19 y lo que ha tenido que hacer respecto a ello. El colaborador quería hacerse uno de los test, pero no sabía donde acudir, así que decidió llamar a Terelu.

"Pues yo te hago el favor, como sé que tú me lo haría a mí", le dijo Terelu a Kiko, a lo que el añadió ayer: "Nadie me cogía el teléfono y no sabía dónde informarme. La única persona a la que podía recurrir era a Terelu, que sabía que se estaba haciendo las pruebas y me ayudó".

Kiko ha querido demostrar que por su parte si quiere un acercamiento hacía Terelu, algo que también le ha pasado con María Patiño. "Una de las personas que en este confinamiento me ha mandado mensajes de muchísimo cariño ha sido María", decía ayer en el directo de 'Sálvame'.