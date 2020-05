31 may 2020 sara corral

Uno de los encuentros más esperados de la semana era el de Antonio David Flores y Yiya del Guillén. La periodista, que llegó hace un par de semanas a España tras concursar en 'Supervivientes 2020', se ha encontrado cara a cara con el padre de Rocío Flores, su gran enemiga dentro de la isla. Durante estos meses, las peleas entre Yiya y Rocío han sido muy habituales, incluso en alguna que otra ocasión, la periodista ha tenido que ser amonestada por la organización tras sus palabras.

Antonio David, que ha sufrido mucho al ver las declaraciones de Yiya hacía su hija, no ha dudado en rebatirle cada uno de sus argumentos, y ha terminado diciendo: "Lo que tienes es envidia".

Yiya, entre risas, ha contestado: "Envidia, ¿de qué? Igual yo soy una mal aprendida, pero tu hija es una maleducada. A ver ese ego a qué se debe. Además de guardia civil, también eres periodista". A lo que el exmarido de Rocío Carrasco contestó muy enfadado: "Soy colaborador desde 1997. Y tú, cómo vienes aquí, lo altiva que vienes y lo prepotente que eres, te queda aprender mucho, empieza desde abajo con un poco de humildad".

"Rocío es altanera y además la veía de forma sibilina, y es vaga, aunque luego he visto actitudes. No era consciente de que tenía un complejo si no no le digo nada", continuaba diciendo Yiya tras los reproches de Antonio David, a lo que él, muy enfadado, sentenciaba diciendo: "Enmascáralo como quieras, tu actitud ha sido de acosadora con mi hija".