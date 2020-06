2 jun 2020

Pilar Rubio y Sergio Ramos cuentan los días para ver la cara a ese cuarto bebé del que saben el sexo, pero que no han querido revelar. En plena recta final, la presentadora ha dado algunos detalles de cómo ha llevado este embarazo (así presume de tripa) y de los kilos que ha ganado en estos meses de gestación en los que ha contado, como el resto de los españoles, con el obstáculo de estar encerrada en casa (muy cerca de la nevera).

A dos meses de dar a luz, Pilar se ha medido y se ha pesado y ha mostrado un vídeo de cómo lo hace, por si alguna embarazada de todas las que le siguen quiere seguir su ejemplo. Y ha desvelado cuántos kilos ha engordado en estos siete meses.

"¡Llegando a la semana 31 ! No he notado cambios notables en estas últimas semanas. Me encuentro bien, pero sigo sin dormir del tirón ni una sola noche. Me he medido y pesado. El contorno de la barriguita llega ya a 90,5 cm. y peso 68,1 kg. Teniendo en cuenta que sin estar embarazada peso 60 kg y mido 1,72 m., no voy mal del todo... ¿Cómo lo lleváis vosotras?", se puede leer al lado de ese vídeo.

Pilar no descuida su rutina de ejercicios ni en estos periodos de gestación. Ya lo ha mostrado en sus tres embarazos anteriores y este cuarto no iba a ser diferente. Esa disciplina en su actividad es lo que le ha permitido no haber engordado en exceso, a pesar de los antojos y de las tentaciones.