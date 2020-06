10 jun 2020

El pasado fin de semana, Miguel Bosé colgaba un vídeo en el que se podía ver cómo en Suiza los ciudadanos hacían una vida normal, a pesar de la pandemia, y se generaba un debate polémico en Twitter (que puedes recordar aquí). Una grabación que le servía para criticar cómo se está haciendo en otros países, entre otros el nuestro, esa vuelta a una normalidad que poco o nada tiene que ver con la que conocíamos antes de confinarnos.

Su publicación obtenía una enorme repercusión, y el cantante ha vuelto a la carga. Ahora, para poner en duda los intereses que puede haber detrás de la vacuna (así se encuentra la investigación en estos momentos). Para ilustrarlo, un vídeo de Pedro Sánchez hablando de esta y de cómo España va a jugar un papel importante en el desarrollo de la misma en colaboración con una farmaceutica contra la que Bosé ha cargado con dureza en un hilo de mensajes en la citada red social.

"La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades. BILL GATES, el eugenésico, se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca, y en el pasado habló reiteradamente de más, sobre su proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el solo fin de controlarlas", se lee en los dos primeros mensajes de esa conversación.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

"A estas se les podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado 'polvo inteligente', todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento. Llevada a cabo esta fase, y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. Pedro Sánchez 'El Salvador', en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista, como de costumbre sin el permiso de la ciudadanía", añade el artista.

Y finaliza: "Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES".

Un posicionamiento más que claro después de que su madre, Lucía, falleciera hace un par de meses, precisamente, afectada por esta enfermedad. A ella le dedica, después de esta sucesión de mensajes que han levantado polvareda, la siguiente publicación con unos retratos realizados por la panadera de su pueblo.