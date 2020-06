18 jun 2020

¿Cómo le habrán sentado a Belén Esteban las últimas palabras de Jesulín de Ubrique (la presentadora con la que habría tenido un 'affaire')? Seguramente, mal. Porque a la de Paracuellos no le debe hacer gracia que Telecinco, la cadena de la que es buque insignia, haya coqueteado con el hombre que tanto sufrimiento ha causado en su casa. Ese con el que ha mantenido una guerra abierta durante años, y que ahora revela que la cadena le ha tentado en alguna ocasión.

El torero ha concedido una entrevista en el programa de la televisión autonómica manchega 'Mano a mano', conducido por Manolo Molés. Allí es donde soltaba la bomba de esas negociaciones que ha mantenido, en más de una ocasión, con la cadena en el intento de esta por llevarle a 'Supervivientes' y, en medio de la dureza de ese hábitat, tratar de que sacara a la luz titulares jugosos.

Jesulín de Ubrique junto a Manolo Molés durante la entrevista. pinit

Me han ofrecido cantidades que ponen cachondo a cualquiera"

"Yo no he ido al programa de 'Supervivientes' porque he pedido para no ir. Me han ofrecido cantidades que ponen cachondo a cualquiera. Hay cosas que me apetece hacer y pido, pongo mi caché. Y otras que pido para decir que no", era esa sentencia en la que hace alusión, de manera indirecta, a su representante y las indicaciones que le da.

Jesulín, que concede muy pocas entrevistas desde hace años, también se mete de lleno en el terreno económico. En cómo consiguió ganar una cantidad importante en sus años dorados y los apuros que ahora pasa para mantener la joya de su corona: Ambiciones, la finca que es un sello de identidad de la familia y que abandonó Belén con su hija en brazos.

"Yo compré la finca de novillero, de becerrista me compré un coche y una furgoneta. Al año siguiente tuve una ruina muy gorda. Lo perdí todo. Esto forma parte de mi vida y disfruto cada rincón. Lo construí y lo levanté yo con mis triunfos, mis penas. Lo difícil no es conseguirlo. He tenido cojones para ganarlo y ahora voy a tener cojones para mantenerlo", confiesa en esa entrevista ante la que esperamos la reacción de Belén, que siempre es preguntada en su programa cuando su ex y padre de su hija hace un movimiento mediático.