18 jun 2020

La expectación que se había generado era máxima. Como siempre que Rocío Carrasco, acostumbrada a no abrir la boca cuando tiene un micrófono cerca desde hace muchos años, se pone delante de una cámara. Ya se había agarrado a su ley del silencio durante la rueda de prensa de presentación de 'Lazos de Sangre', el espacio que supone su vuelta al medio.

Por supuesto, no soltó prenda de la relación convulsa (y en ocasiones nos llega a parecer hasta irreparable) con su hija, Rocío Flores. No lo va a hacer. Ni ayer ni creemos que nunca. Al menos, no en el corto plazo. Es lo que todo el mundo espera, pero su actitud durante el tiempo que la joven ha estado en 'Supervivientes' mandando mensajes machacones, habla por sí sola.

Pero Carrasco ayer se abrió para hablar de ella misma. De ella y de su madre, Rocío Jurado. Y de lo que se parece a la cantante. Cada día más. Rocío, que estaba allí para analizar el documental sobre la vida de Carmen Sevilla, acabó emocionándose al traer a la mesa de debate a la figura de La más grande. Porque confesó las palabras que Carmen le dijo cuando falleció su madre: "Se nos ha ido muy pronto, pero contigo estará siempre".

"En ese momento no entiendes nada y no hay nada que te reconforte, a lo largo de los años hay cosas que se te quedan y cosas que no, esa sí se quedó. Y vas pensando y analizando y tenía toda la razón del mundo", explicaba Carrasco, dando muestra de cómo había analizado esas palabras de Carmen que tanto le marcaron.

Me parezco en muchas cosas a mi madre, cada vez más"

Era inevitable acabar hablando de la Jurado. De cómo, siempre que no tenía compromisos laborales, estaba con su hija. O de lo buenas que le salían las lentejas. Pero el momento cumbre llegaba con una emocionada Carrasco reconociéndose en muchos gestos de ella: "Siempre está, todo el día, a cada minuto, por cada cosa que me pasa o que pienso o por un refrán que pueda decir está... Me parezco en muchas cosas a mi madre, cada vez más. No en todo, la voz no la tengo. Pero sí, me acuerdo de ella, todos los días".

Unas palabras, recordando ese vínculo madre-hija que, quizás, le hagan removerse y dar ese esperado paso hacia la reconciliación con su hija. Seguro que a la cantante, le hubiese gustado.