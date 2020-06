23 jun 2020

Hay papeles que marcan a los actores que les dan vida para siempre. De eso, no hay duda. En el caso de Lisa Kudrow, Phoebe Buffay (la mujer en cuya piel se metió en 'Friends') ha sido determinante en la manera de afrontar los trabajos posteriores. Y así se lo confesó ayer en directo a una de sus compañeras de la serie, Jennifer Aniston (Rachel Green en la ficción).

La revista 'Variety' consiguió juntarlas en una videollamada en la que, por supuesto, esa serie a la que tanto tienen que agradecer, ocupó buena parte de la conversación. Porque es complicado entender los pasos que dieron después de esos diez años de rodaje en una 'sitcom' que es un referente a nivel audiovisual por lo que supusieron las novedades que incorporaron. También por cómo fue seguida a nivel mundial y, hoy, se sigue reponiendo con el mismo éxito.

Jennifer Aniston y Lisa Kudrow durante la videollamada. pinit

Tengo un problema de compromiso desde 'Friends'"

Lisa confesaba a Jennifer que, una vez terminó ese trabajo, ha tenido graves problemas para aceptar otros papeles. Que la fama que le dio aquel personaje le causó una especie de trauma que le impedía comprometerse al 100%. "Cuando estoy produciendo mis propios proyectos, es diferente, pero tengo un problema de compromiso desde 'Friends', si te soy sincera", comenzaba con esa confesión.

"No es que 'Friends' fuera como para decir: 'Oh, fue un trabajo tan duro durante 10 años...'. No es eso. Fue que sé que el programa funcionó porque todos nos comprometimos, también entre nosotros. No era solo comprometerse con un rol, comprometerse con un contrato. Aún nos amamos. El elenco es así y por eso funcionó. Creo que parte de mí murió. No puedo volver a hacer lo mismo", reflexionaba mientras Aniston le prestaba atención.

Las dos sacaban la conclusión que, aunque pretendan desprenderse de Phoebe y Rachel, lo serán siempre. Y Jennifer reconocía que, cuando ve los episodios, una y otra vez, de aquella serie, recuerda los detalles de un rodaje rodeado de una magia que se transmitía a través de la pantalla. Ahí residió el 'boom' que llega hasta nuestros días, década y media después de la emisión de su capítulo final.