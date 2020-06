26 jun 2020

No es nada nuevo que vayamos a descubrir ahora que Maite Galdeano es una provocadora. Y eso es lo que la convierte en una concursante ideal para agitar 'La casa fuerte' (este es el caché semanal de sus concursantes). Ayer, lo hizo. Se mostró en todo su esplendor y consiguió dar un golpe bajo a una María Jesús Ruiz (el motivo por el que podría abandonar el 'reality') que acabó por abandonar la escena de una conversación que no le estaba gustando nada.

¿Qué hizo la navarra? Sacar a la palestra una charla que tuvo con José María Gil Silgado, ex de Ruiz y con quien se ha visto las caras en los tribunales por la custodia de la hija que tienen en común, en la que el empresario le hacía una serie de advertencias sobre la ex Miss España y su pareja de concurso, su madre, Juani Garzón.

Todo empezaba con una bronca entre ambas en la que María Jesús le echaba en cara a Maite: "Tú sí que eres una falsa, yo soy una señora, si puedo evitar juntarme con gentuza lo evito, yo contigo no me he portado mal, todo no vale por ganar". Su madre, metía baza en la trifulca: "Cada uno es consecuente con lo que hace, pero me has metido una puñalada y otra a mi hija de mi alma".

Era entonces cuando Maite soltaba el gran bombazo de la noche que hacía saltar todo por los aires: "Gil Silgado me llamó y me dijo que me iba a apoyar a mí". La respuesta de María Jesús era un "¿qué?" (con muchas es) de estupefacción, aunque tampoco le extrañaba que su ex y Galdeano hubiesen hecho buenas migas. Se iba del plató y, con la cosa más calmada, la modelo sotaba la coletilla: "No me extraña, es una persona que es capaz de vender a su hijo".

Maite tenía una última palabra que decir para dar la puntilla a María Jesús, a su madre y a la conversación: "No te fíes de ellas que son muy traicioneras". Y terminaba con un "Gil, te amo, te quiero", desconcertante.