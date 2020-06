26 jun 2020

¿Dónde está Rocío Carrasco? Ya advirtieron desde 'Lazos de Sangre' que su fichaje era para solo dos de las tertulias de esta temporada. La primera, esa de Carmen Sevilla que tuvo lugar hace una semana (donde este comentario dio pie a la polémica). La segunda, aún no ha tenido lugar: será en el documental que se le dedique a Ángel Nieto. Así que, ha regresado a su encierro.

O, más bien, a alejarse del foco mediático. No quiere tener nada que ver con las luces que apuntan, en estos momentos, a su hija, Rocío Flores. Este miércoles, sorprendía (o no tanto) con una exclusiva en la portada de la revista 'Hola' en la que volvía a lanzar un guante a su madre, que no está por la labor de dar el paso hacia ella.

Mucho menos ahora. En los últimos años ha huído de la prensa. Así que ahora, máxime cuando el centro de atención es la relación con la joven, no dará un giro inesperado a un guion que ha seguido a pies juntillas desde que tuvo esa bronca con la que aún era menor y que podría ser el de una película muda. Efectivamente, como venimos repitiendo, el silencio es la herramienta que ha empleado todo este tiempo Carrasco.

A pesar de que Flores ha insistido en que no ha querido usar la historia con su madre como elemento diferenciador para avanzar en 'Supervivientes', lo cierto es que ha sido inevitable pensar en ello. Por mucho que se empeñe en maquillarlo, lo que despierta la expectación es saber si habrá o no, aunque sea, una charla para acercar posturas.

Desde luego, la táctica de salir en los medios de manera recurrente, no le va a servir para ablandar a su madre. Si no se ha dado cuenta ya, es que la conoce mucho menos de lo que dice. Por mucho que pusiera el acento en esa entrevista en lo "fundamental" que es en su vida... a pesar de llevar ocho años fuera de ella.