9 jul 2020

Ayer, Rocío Carrasco se sentaba de nuevo en el plató de 'Lazos de Sangre'. Era el turno de recordar la vida de Laura Valenzuela, y su relación con la familia, hacía a la hija de La más grande merecedora de una silla en una tertulia en la que su voz estaba más que autorizada. Pero lo que va a traer cola no es el análisis que pudiera haber hecho de esa relación, sino una serie de frases que ponen en el punto de mira las exigencias que le habría hecho Fidel Albiac y, sobre todo, las indirectas a cómo su hija está sobrepasando los límites con su mensaje machacón sobre el deseo de reconciliarse con ella.

Todo empezaba con una reflexión entre los colaboradores sobre la decisión de Valenzuela de abandonar su carrera por amor y por dedicarse al cuidado de sus hijos. "Yo también hubiese dejado todo por amor", sentenciaba y, rápidamente, hacía una aclaración: "Que te exijan es una cosa y que tú lo hagas de buen agrado es diferente". ¿Nos estaba queriendo decir algo de manera velada? Porque no creemos que sea necesario recordar cómo la sombra de Fidel como culpable del distanciamiento de su mujer con sus hijos, ha sido no solo alargada, sino un recurso más que recurrente para hallar una posible explicación.

En casa me desahogo, no me desahogo públicamente"

Aunque puede que sean más significativas las palabras que pronunciaba horas antes, en 'Las mañanas de La 1', donde acudía, precisamente, a promocionar esa nueva entrega de 'Lazos de Sangre'. Porque le preguntaban sobre cómo llevaba esa defensa a ultranza que muchos amigos, como Lara Dibildos, hacen de ella siempre, y se sinceraba: "Yo sufro y por eso es verdad cuando hay personas que dicen que no han hablado de cosas conmigo es cierto".

El bombazo estaba por llegar: "Hay cosas que no hablo porque prefiero que no sepan, yo lo paso mal y la persona lo paso mal y eso es suficiente. En casa me desahogo, no me desahogo públicamente". ¿Un recadito a alguien en especial, como su hija, o a la familia en general, que ha hablado de lo divino y lo humano de su distanciamiento mientras ella guarda silencio?

Quién (aparte de ella) sabe, pero lo cierto es que sus palabras, ahí quedan... Y no tardará en salir alguien del entorno a dar la réplica dentro de esa guerra eterna en la que se enrolaron hace años.