25 jul 2020

Compartir en google plus

La triste e inesperada muerte de Lucía Bosé a causa del coronavirus sacudió a la opinión pública y a sus familiares, pero en especial a Miguel Bosé, que casi cuatro meses después no ha dejado de homenajearla a través de las redes sociales. Ahora, el cantante ha querido recordarla y despedirse de ella en un íntimo funeral familiar en su casa de Somosaguas tras finalizar las restricciones que imponía el estado de alarma.

Un evento que no ha estado exento de polémica, tal y como nos tiene acostumbrados el artista de 64 años. Al parecer, Bosé habría invitado a toda la familia menos a su sobrino Olfo Bosé a quién no ha dejado asistir a la celebración por no ser católico según ha informado el diario ABC.

El hijo de Lucía Dominguín, actriz y hermana del cantante, se habría puesto en contacto con dicho medio de comunicación para hacer público el desagradable suceso.

"Han pasado siete años desde que cometí un error. Parece que soy una especie de Judas. Yo solo quería despedirme de mi abuela y de toda mi familia, pero mi tío no me ha dejado", ha explicado Olfo, quien se convirtió al hinduismo balinés en uno de sus viajes por Asia.

Una disputa que viene acompañada de meses de críticas de Miguel hacia la gestión del Gobierno frente a la crisis del Covid 19 y a la búsqueda de una vacuna. De hecho, su última publicación le costó que le bloquearan la cuenta de Twitter que él mismo denunció calificándolo de censura y de tolerancia cero. ¿Con qué nos sorprenderá próximamente?